Perú y Estados Unidos firman memorando sobre "cooperación nuclear civil"

El convenio permitirá afianzar la ayuda de EE.UU. en el desarrollo futuro del programa nuclear civil en Perú, lo que incluye reactores modulares pequeños y avanzados, gestionar las implicaciones regulatorias asociadas con las nuevas tecnologías y los desafíos comerciales.

Shinno agregó que "los reactores modulares pequeños representan una alternativa prometedora para fortalecer la seguridad energética y ofrecer soluciones sostenibles a regiones aisladas del territorio nacional, contribuyendo así al cierre de brechas y al desarrollo económico y social del país".

De igual manera, el acuerdo fomentará la cooperación en aplicaciones de la energía nuclear, tanto energéticas como no energéticas, seguridad del combustible gastado y gestión de residuos radiactivos, medicina nuclear, nutrición, agricultura, minería e investigación y desarrollos asociados, detalló el ministerio de Energía y Minas.

DiNanno destacó que Perú podrá acceder a décadas de conocimiento y experiencia, afianzando una alianza con Estados Unidos mediante asistencia técnica, capacitación y acompañamiento.

A su vez, el ministro peruano señaló que su país avanza en la evaluación de nuevas oportunidades para el aprovechamiento pacífico de la energía nuclear, y que impulsan "una hoja de ruta para la incorporación de la energía nuclear en la matriz energética nacional hacia 2040, en consonancia con los lineamientos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)".

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Por su parte, la cancillería peruana informó que el viceministro Eric Anderson mantuvo una reunión con el subsecretario de Control de Armas y Seguridad Internacional de EE.UU., que permitió profundizar temas claves como el fortalecimiento de cooperación en seguridad, ciberseguridad y defensa, y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.