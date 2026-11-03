Plataforma árabe pide perdón a Omán y retira de Netflix polémica escena con un pasaporte

"Les aseguramos que, desde el primer instante, tomamos la iniciativa de abrir una investigación para esclarecer las circunstancias y las causas de la escena relacionada con el pasaporte, incluida en uno de los episodios de la serie 'Obsess'", afirmó la plataforma en un comunicado, en el que añadió que esa escena se emitió sin "su conocimiento ni consentimiento, a raíz de un error durante la fase final de producción y en contravención del guion original aprobado".

Shasha ha podido corregir esa escena, en la que aparecía al final del drama de terror -estrenado en Netflix el pasado 30 de octubre y dirigido por el libanés Said al Marouk- un pasaporte omaní dentro de la casa de un personaje que interpreta a una hechicera y en el contexto de un ritual esotérico.

"Emitimos este comunicado tras haber sido informados, hace unos momentos, de la finalización de la modificación y de su reflejo oficial en la plataforma Netflix, mediante la eliminación de la imagen del pasaporte y la restauración de la escena a su formato original aprobado por nosotros", aseveró Shasha.

En la nota se reitera que Omán y su pueblo son "una línea roja" que no se permiten cruzar, a quienes mostraron sus más "sinceras disculpas por el error".

"El mensaje de Shasha ha sido, y seguirá siendo, fortalecer la unidad del hogar del Golfo (Pérsico) y preservar los vínculos de afecto y cohesión entre sus pueblos", afirmó la plataforma centrada en esa región árabe.

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La serie está ambientada en el Kuwait de la década de 1970, en el que un hombre regresa al país árabe para enterrar a su padre, pero, sin saberlo, vuelve a caer en las garras de una relación tóxica.

Esta miniserie de cuatro episodios, protagonizada por el saudí Yagoub Alfarhan y la kuwaití Haya Abdulsalam, se ha posicionado rápidamente entre las diez producciones más vistas de Netflix en la región árabe poco después de su estreno.