Portugal anuncia la reapertura en Caracas de su agencia promotora de inversión extranjera

Durante el Foro empresarial 2026 Portugal-Venezuela, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Castro Almeida indicó que su país quiere "asegurar una presencia permanente capaz de acompañar a las empresas portuguesas, identificar oportunidades de inversión, facilitar contactos y promover alianzas con el sector empresarial venezolano".

La AICEP -organismo público que promueve la atracción de inversión extranjera productiva y la internacionalización de la economía portuguesa- llega para reforzar la presencia de Portugal en Venezuela, país con el que el Gobierno portugués tiene una relación que "supera las circunstancias políticas y económicas de cada momento", en palabras del ministro, según una traducción simultánea.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un "nuevo ciclo" de las relaciones y de cooperación económica entre Venezuela y Portugal, y apostó por el crecimiento económico de su país con empresas europeas.

Además, Rodríguez agradeció a Portugal por el envío de rescatistas y de ayuda humanitaria tras el doblete sísmico en Venezuela del pasado 24 de junio.

A Castro Almeida lo acompaña una misión empresarial integrada por 37 entidades portuguesas de distintos sectores como tecnología, transformación digital, energía, construcción civil, industria y agroalimentación.

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Venezuela y Portugal mantienen un intercambio comercial y unas alianzas estratégicas desde hace años, según Prensa Presidencial.

En marzo pasado, el secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sosa, también visitó Caracas para promover relaciones bilaterales beneficiosas para ambas naciones.