Prisión provisional al jefe de la Bolsa de Estambul por escándalo de fondos fraudulentos

Ergun fue arrestado el pasado 31 de octubre y tras escuchar su declaración, un tribunal de Estambul ha decidido mantenerlo en prisión, según informa este martes el diario Nefes.

El ministro de Justicia, Akin Gürlek, se refirió hoy a este escándalo afirmando que la investigación no se refiere sólo a la manipulación de los fondos de inversión sino que se ha detectado la existencia de "una amplia organización criminal" en el sistema económico y financiero del país.

"La existencia de esta red, que se infiltró en nuestros mecanismos de supervisión al más alto nivel, ha quedado en evidencia, y los responsables están siendo llevados ante la justicia uno a uno", declaró el ministro, según la agencia oficialista Anadolu.

Gürlek señaló que el objetivo de esa supuesta red era "captar liquidez en el mercado mediante la manipulación de ciertas acciones y hacerse con el control del mismo".

El ministro afirmó que se han iniciado procedimientos legales contra particulares, incluidos políticos, y entidades jurídicas "desde los niveles más altos hasta los más bajos", y que hay ya 433 sospechosos, 112 de ellos arrestados y 38 prófugos.

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Además, se han sometido a medidas cautelares los activos de 359 personas y 111 entidades.

La Comisión del Mercado de Valores (SPK) turca disolvió a mediados del pasado septiembre 131 fondos de inversión por sospechas de manipulación de sus activos.

El descalabro de los fondos de inversión ha afectado a un total de 455.000 clientes, según datos de la SKP. Aunque este organismo no ha aclarado el total del dinero supuestamente defraudado, la prensa financiera avanza estimaciones en torno a los 15.000 millones de euros.

El propio Gürlek describió hace un mes el escándalo como un "sistema piramidal" en el que el dinero de los inversores se utilizaba para comprar en la Bolsa de forma masiva determinadas acciones, provocando que su valor se disparase, lo que arrojaba sobre el papel ganancias extraordinarias y atraía a nuevos clientes.

La vicepresidenta del partido gubernamental, el islamista AKP, Fatma Betül Sayan Kaya, dimitió de su cargo tras asegurar la oposición que ganó más de 20 millones de euros en seis meses comprando acciones de un astillero que se revalorizaron en un 1.800 %.