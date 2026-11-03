Producción petrolera en Venezuela creció un 8,5 % en el último año, dice Delcy Rodríguez

"El promedio en el mes de octubre ya cerró en 1.244.000 barriles, pero al día de hoy el cierre es de 1.251.000 barriles y estamos hablando de una producción donde no se han activado completamente todos los acuerdos suscritos", dijo la mandataria en el congreso anual de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

Rodríguez indicó que en esos números hay producción del "esfuerzo propio" de la industria venezolana, así como de los acuerdos con Estados Unidos y empresas de otras naciones.

Asimismo, sostuvo que el mayor impulso en producción será a partir de diciembre próximo.

La presidenta encargada venezolana también aseguró que la industria y los productores del país van a tener participación en este sector.

"Los sectores económicos van a contar siempre con el apoyo y el acompañamiento del Gobierno nacional, porque no hay país que se desarrolle como nación si no es de la mano de sus industriales y de la mano de sus trabajadores", añadió.

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El pasado 28 de agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, y Delcy Rodríguez anunciaron un "histórico" acuerdo para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela a través de una compañía en la que el Pentágono tiene una participación accionaria de un 35 %.

En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, Venezuela producía 3,1 millones de barriles al día.