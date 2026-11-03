Reino Unido actualiza recomendación de viaje a Paraguay: seguridad, protestas y comunidad LGTBI

La actualización de los consejos de viaje a Paraguay difundida ayer por la embajada británica en nuestro país enfatiza la necesidad de mantener la atención en los entornos debido a riesgos específicos detallados para visitantes y residentes.

En el plano de la seguridad urbana, el informe señala que el robo de carteras y los carteristas son problemas frecuentes en el transporte público, por lo que muchos extranjeros optan por utilizar taxis en lugar de colectivos.

Asimismo, se advierte que los asaltantes pueden ser ocasionalmente violentos y estar armados, y que llevar grandes cantidades de dinero en efectivo o portar joyas costosas expone a los ciudadanos a convertirse en blancos de delitos.

Para mitigar estos riesgos, las autoridades británicas recomiendan utilizar cajeros automáticos dentro de edificios en lugar de aquellos ubicados en la calle, solicitar taxis autorizados por medio de una línea fija o desde un hotel en lugar de tomar vehículos en la vía pública, mantener teléfonos celulares y billeteras fuera de la vista, y resguardar los objetos de valor y pasaportes en lugares seguros.

También se aconseja evitar zonas aisladas o mal iluminadas durante la noche, incluso en los centros urbanos principales, y se recuerda que a menudo se solicita identificación con fotografía al pagar con tarjeta de crédito, sugiriendo el uso de cartucheras de seguridad bajo la ropa.

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Movilizaciones sociales

Respecto a las movilizaciones sociales, el reporte advierte que diversos grupos suelen realizar cortes de ruta como forma de protesta en vías principales y en el centro de Asunción, cerca de edificios gubernamentales.

Estas acciones interrumpen el transporte público y generan demoras generalizadas a menudo con poca anticipación, por lo que se recomienda evitar grandes concentraciones, monitorear medios locales y seguir las indicaciones de las autoridades.

Riesgo constante de incendios

En cuanto a los espacios públicos y de ocio, se indica que las regulaciones de seguridad en dichos lugares pueden ser inexistentes o cumplirse de manera deficiente, destacando un riesgo constante de incendios en mercados debido a puestos de comida que utilizan combustible y cables eléctricos con estándares deficientes, una situación agravada por la aglomeración y el reducido espacio de las calles.

Sobre los desplazamientos y el tránsito terrestre, el gobierno británico subraya que los controles policiales son frecuentes en Asunción, ciudades vecinas y en los departamentos de San Pedro y Concepción.

Además, se recuerda que el límite legal de alcohol en sangre es de 0.00%, pudiendo los agentes confiscar la licencia en el acto ante sospechas de conducción bajo los efectos del alcohol, lo cual conlleva multas severas en caso de condena.

Las normas de conducción son descritas como deficientes, con presencia frecuente de accidentes de tránsito —especialmente de motociclistas que circulan sin casco o vehículos sin luces encendidas por la noche—, además de señalización vial deficiente, animales sueltos y baches de gran tamaño en las rutas pavimentadas y en las calles de la capital.

Recomendaciones del Reino Unido para sus viajeros LGBT a Paraguay

Para los viajeros LGBT+, la guía oficial del gobierno británico señala que la actividad sexual entre personas del mismo sexo no es ilegal en Paraguay y existe una pequeña comunidad activa en Asunción.

Sin embargo, el informe advierte que los matrimonios igualitarios no son reconocidos legalmente en el país y que es probable que las muestras de afecto en público por parte de parejas del mismo sexo no sean bien vistas por sectores conservadores de la sociedad.

Asimismo, se sugiere consultar las recomendaciones específicas de organizaciones locales de derechos humanos y diversidad como Aireana, Panambi o SOMOSGAY.

Finalmente, se recuerda la obligación de portar siempre un documento de identidad, sugiriendo llevar una copia de la página de la foto del pasaporte y del sello de entrada al país.