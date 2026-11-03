Río anticipa la Navidad con el grado de medio centenar de Papás Noel en el Cristo Redentor

Los 55 estudiantes que se capacitaron para representar a los también conocidos como Santa Claus, el Viejo Pascuero o San Nicolás subieron con sus tradicionales trajes rojos hasta la cima del cerro del Corcovado, donde se levanta la gigantesca estatua, para celebrar la conclusión de su formación en la Escuela de Papá Noel de Brasil.

La institución, fundada hace 33 años, ha formado a más de mil personas en el arte de encarnar al tradicional personaje navideño y este año el nuevo grupo recibió su certificado después de aprender técnicas de canto, dicción, interpretación, postura e improvisación, además de cómo interactuar con los niños y responder a sus preguntas.

Su fundador y director, Limachem Cherem, creó el curso después de interpretar a 'Santa' en una obra de teatro y recibir numerosas invitaciones para repartir regalos durante las fiestas.

La primera promoción tuvo 22 alumnos y, con el paso de los años, la demanda creció hasta el punto de que las inscripciones suelen completarse rápidamente.

Los candidatos deben tener más de 60 años, barba y cabello blancos o canosos naturales y disposición para trabajar durante la temporada navideña. Cada año, más de 200 personas buscan una plaza en la escuela.

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Para Cherem, la formación también tiene una dimensión social, pues permite a hombres mayores, muchos de ellos jubilados o desempleados, regresar al mercado laboral y obtener ingresos adicionales durante las fiestas.

Ese es el caso de Marinezio Teixeira de Oliveira, camionero autónomo que lleva tres años interpretando al personaje y que este año recibió su segundo certificado de la escuela.

"Estoy viviendo la alegría de ser Papá Noel y espero llevar a todos los hogares una Navidad mágica, alegre y feliz, con todo el amor del mundo", afirmó a EFE.

Algo parecido ocurrió con Bernard Caban, panadero de 59 años, quien comenzó a interpretar a 'Santa' como una actividad temporal de fin de año, pero que decidió continuar cuando descubrió el cariño de los niños y de las familias.

"Cuando descubrí toda esa magia, el cariño de los niños y el amor que las personas sienten por la Navidad, nunca más dejé de ser Papá Noel", dijo a EFE resaltando que lo mejor es que al final siempre termina sintiéndose una mejor persona.

La celebración en el principal sitio turístico de Río sorprendió a Michelle y Juan José, una pareja ecuatoriana que visitaba el monumento en el momento de la particular graduación.

"Estamos de vacaciones y nos hemos encontrado con estos Papás Noel. Es algo que no había visto nunca antes. Está súper chévere", comentó Juan José a EFE.