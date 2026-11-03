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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 13:10

Rusia defiende el derecho de Corea del Norte a tomar medidas para fortalecer su seguridad

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Moscú, 3 nov (EFE).- Rusia defendió este martes el derecho de Corea del Norte a tomar medidas que fortalezcan su seguridad, poco después de que Pionyang realizase una prueba con una ojiva de racimo para misiles balísticos.

Por EFE
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El Ministerio de Exteriores de Rusia denunció en un comunicado la escalada en la península de Corea a raíz de unas maniobras militares de "Estados Unidos y Corea del Sur cerca de las fronteras norcoreanas".

"Estas maniobras son abiertamente provocadoras y, como admiten los propios participantes, tienen como objetivo practicar ataques preventivos contra Corea del Norte, incluso con armas nucleares", según la Cancillería rusa.

Moscú agregó que la frecuencia y la magnitud de estos ejercicios van en aumento por lo que las medidas que toma Pionyang son "completamente legales y justificadas" y "se llevan a cabo en pleno cumplimiento de su derecho a una defensa legítima, tal como lo estipula la Carta de las Naciones Unidas".

Las autoridades de Corea del Norte realizaron el pasado sábado una prueba para evaluar "la adaptación al combate y la potencia" de una ojiva de racimo para misiles balísticos, detalló el domingo la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA, en plena escalada de la tensión diplomática con Corea del Sur.

Según la agencia, la ojiva en cuestión "es capaz de reducir a cenizas un área objetivo de 12 a 13 hectáreas con su potencia de máxima densidad".

Rusia y Corea del Norte han fortalecido sus lazos en diversos ámbitos desde 2024, tras la firma de un acuerdo entre sus líderes que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión.

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