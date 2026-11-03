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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 19:50

Secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. amenaza con perseguir el voto de no ciudadanos

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Washington, 3 nov (EFE).- El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marwayne Mullin, reforzó este martes el discurso de Donald Trump sobre la supuesta participación de inmigrantes en la elección, al amenazar con procesar a quienes voten sin ser ciudadanos, aunque aseguró que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no han sido desplegados en los centros de votación.

Por EFE
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"Si votas ilegalmente en este país (...) el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) te encontrará, irá tras de ti y serás procesado con todo el peso de la ley", escribió Mullin en su cuenta de X.

Posteriormente, Mullin dijo a la prensa en la Casa Blanca que los agentes de ICE no han sido desplazados a los centros de votación.

"La única razón por la que verían al Departamento de Seguridad Nacional es si hay una amenaza a la que tengamos que responder, no para intentar intimidar ni siquiera para estar cerca del lugar de votación", agregó el secretario.

El lunes, la Corte Suprema de Justicia rechazó una solicitud de última hora del Gobierno de Trump para obligar a California a apartar unas 20.000 papeletas de votantes que la Administración considera posibles no ciudadanos y cuya ciudadanía quería verificar antes de contabilizar sus votos.

La decisión, adoptada sin explicaciones públicas, supuso un nuevo revés para el Ejecutivo, después de que tribunales inferiores también rechazaran su petición por las dudas sobre la fiabilidad de los registros federales y el riesgo de privar del voto a ciudadanos habilitados.

Antes de las elecciones, Trump impulsó una ley que buscaba exigir documentos que acrediten la ciudadanía estadounidense para registrarse como votante en comicios federales, pese a que 36 de los 50 estados ya requieren algún tipo de identificación para votar.

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