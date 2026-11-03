Seis muertos y 20 heridos en región de Lugansk por ataques ucranianos

"Han sido 24 horas difíciles para nuestra república: seis personas murieron y veinte resultaron heridas", escribió en redes sociales el gobernador local, Leonid Pásechnik.

Agregó que entre los fallecidos hay dos menores de 14 y 16 años.

Los ataques, según Pásechnik, se efectuaban contra automóviles, autobuses, edificios residenciales y trabajadores de la infraestructura energética de la región.

Este lunes, Pásechnik denunció un ataque masivo contra la capital de Lugansk, que dañó "edificios residenciales, un supermercado, una escuela de música y uno de los museos más antiguos de la región".

El ataque enemigo destruyó también el edificio de un proveedor de servicios de internet y sus servidores. Además, resultó dañada la sede de la Compañía Telefónica de Lugansk, según las autoridades locales.