Sin colas al inicio de las elecciones en EE.UU.: lluvias y tranquilidad en un día laboral

Día laboral en todo el país, los primeros votantes en Arlington, en el estado de Virginia, acudieron a las urnas antes de entrar a trabajar o llevar a los niños al colegio, mientras que, en Nueva York, el trasiego matutino de trabajadores se mezclaba con la actividad de aspirantes políticos que apuraban las últimas horas de campaña en los centro de predominio demócrata que visitó EFE.

Un oficial de uno de los centros electorales de Virginia contó a EFE que el otro momento de mayor afluencia suele ser al final de la jornada, coincidiendo con el fin de los turnos laborales, aunque remarcó la tradición de votar de forma anticipada.

Clay, residente en Arlington y profesor de Historia, quien se declaró "indeciso", se animó a votar en Virginia para "frenar" al Partido Republicano, proteger las "libertadas personales" y para que la "gente corriente" tenga voz en las decisiones que se toman.

Neoyorquino consultados por EFE que ya votaron confesaron que esta noche tendrán los ojos puestos en otras zonas del país.

"Lo que más me entusiasma ver son las grandes contiendas: Texas, Míchigan... En Nueva York sigo las proposiciones y temas de desarrollo urbano por mi profesión de arquitecto, pero sobre todo me interesan las carreras en otros estados", dijo a EFE Jesús Javier Barres.

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En Florida, las inundaciones provocadas por las intensas lluvias de los últimos días obligaron a trasladar una veintena de centros de votación en al menos ocho condados, entre ellos Broward y Palm Beach, en el sur del estado.

En Miami, el sol dio un respiro a los votantes tras una mañana que comenzó también lluviosa, lo que provocó un aumento del movimiento en los centros, también del colectivo de inmigrantes presente en la ciudad.

Eliezer Díaz de Villegas, de origen cubano y trabajadora en el aeropuerto, dijo a EFE que el de estas elecciones es su primer voto ya que adquirió la ciudadanía hace un año. "Quiero cumplir mi derecho", declaró.

En la misma línea, Cristian Arencibia, ingeniero informático, pidió ayudar a las personas "que están siendo deportadas injustamente" y criticó que la política exterior ocupa gran parte de la conversación en EE.UU. mientras que "la política interior se está derrumbando".

Sobre Cuba, no cree que los políticos vayan a ayudar a la isla: "Yo creo que ese tema lo cogen más bien para incitar a los cubanos a votar y al final no hacen nada. Yo pienso que eso es un tema de cada cuatro años".

En el extremo del país, en la costa oeste, Diana Santiago fue una de las primeras en acudir a votar, porque considera que hay "la necesidad de un cambio".

Desde Tuckson (Arizona) Santiago aseguró que otra de sus motivaciones es la economía, especialmente el alto precio de la gasolina, en niveles récord, lo que está golpeando duro a su familia.

"No alcanza para nada", dijo al referirse a una situación económica que está condicionando el voto de los estadounidenses en unas elecciones de medio mandato vistas como una referendo a la gestión del presidente Donald Trump, cuya popularidad ha caído por la guerra contra Irán y el aumento de la inflación.