ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 14:35

Somalia condena la acreditación del embajador israelí en la región de Somalilandia

Imagen sin descripción

Nairobi, 3 nov (EFE).- El Gobierno de Somalia condenó este martes la acreditación del embajador israelí, Michael Lotem, en la región separatista de Somalilandia, que hasta ahora solo es reconocido en el mundo como un país independiente por Israel.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Estas acciones, llevadas a cabo sin el consentimiento del Gobierno Federal de Somalia, constituyen una flagrante violación de la soberanía, la integridad territorial y la unidad de Somalia. Somalia las rechaza como nulas, sin valor y sin efecto jurídico alguno", declaró el Ministerio de Exteriores somalí en un comunicado.

La cartera ministerial afirmó que "ningún acto unilateral" puede alterar el estatus de los territorios somalíes, y reafirmó que Somalilandia sigue siendo "parte integrante e inseparable" del país.

Asimismo, exigió a Israel revertir "de inmediato" estas medidas, y advirtió de que se reserva el derecho a adoptar las medidas diplomáticas, políticas y jurídicas necesarias para que se respeten la soberanía e integridad territorial de Somalia.

"En un momento de mayor inseguridad en el mar Rojo y el golfo de Adén, las acciones que fomentan la fragmentación y desestiman las fronteras internacionalmente reconocidas corren el riesgo de profundizar las tensiones en una región ya de por sí frágil", lamentó el ministerio.

Los gobiernos de Israel y de la región separatista somalí de Somalilandia estrecharon aún más sus lazos este domingo con la entrega de credenciales del embajador israelí en ese territorio,

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios.

Israel la reconoció como estado en diciembre de 2025, lo que provocó un amplio rechazo especialmente en África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

A este reconocimiento le siguió el pasado 15 de junio la inauguración por parte de Somalilandia de su primera embajada, en la ciudad de Jerusalén, medida que suscitó polémica debido a que, aunque Israel considera a esa urbe como su capital única e indivisible (incluida su parte este, ocupada en 1967 y anexionada unilateralmente en 1980), no es reconocida como tal por la comunidad internacional.

A mediados de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se refiere al territorio como "Somalia Land" y no como Somalilandia porque "en realidad es un país totalmente diferente" que "no tiene nada que ver", sugiriendo además que "deberían cambiar el nombre inmediatamente".

Sin embargo, Washington aún no ha reconocido oficialmente a Somalilandia como un país independiente.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
04
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más
05
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Ninguna aplicación ni servicio está activo por el momento y BCP comunicará los pasos a seguir
Ver más

Te puede interesar