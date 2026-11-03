Somalia condena la acreditación del embajador israelí en la región de Somalilandia

"Estas acciones, llevadas a cabo sin el consentimiento del Gobierno Federal de Somalia, constituyen una flagrante violación de la soberanía, la integridad territorial y la unidad de Somalia. Somalia las rechaza como nulas, sin valor y sin efecto jurídico alguno", declaró el Ministerio de Exteriores somalí en un comunicado.

La cartera ministerial afirmó que "ningún acto unilateral" puede alterar el estatus de los territorios somalíes, y reafirmó que Somalilandia sigue siendo "parte integrante e inseparable" del país.

Asimismo, exigió a Israel revertir "de inmediato" estas medidas, y advirtió de que se reserva el derecho a adoptar las medidas diplomáticas, políticas y jurídicas necesarias para que se respeten la soberanía e integridad territorial de Somalia.

"En un momento de mayor inseguridad en el mar Rojo y el golfo de Adén, las acciones que fomentan la fragmentación y desestiman las fronteras internacionalmente reconocidas corren el riesgo de profundizar las tensiones en una región ya de por sí frágil", lamentó el ministerio.

Los gobiernos de Israel y de la región separatista somalí de Somalilandia estrecharon aún más sus lazos este domingo con la entrega de credenciales del embajador israelí en ese territorio,

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Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios.

Israel la reconoció como estado en diciembre de 2025, lo que provocó un amplio rechazo especialmente en África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

A este reconocimiento le siguió el pasado 15 de junio la inauguración por parte de Somalilandia de su primera embajada, en la ciudad de Jerusalén, medida que suscitó polémica debido a que, aunque Israel considera a esa urbe como su capital única e indivisible (incluida su parte este, ocupada en 1967 y anexionada unilateralmente en 1980), no es reconocida como tal por la comunidad internacional.

A mediados de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se refiere al territorio como "Somalia Land" y no como Somalilandia porque "en realidad es un país totalmente diferente" que "no tiene nada que ver", sugiriendo además que "deberían cambiar el nombre inmediatamente".

Sin embargo, Washington aún no ha reconocido oficialmente a Somalilandia como un país independiente.