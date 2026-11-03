Susana Baca, Lita Pezo y Tania Libertad cantarán ante el papa León XIV en su visita a Perú

Susana Baca, exministra de Cultura de Perú y ganadora de tres premios Grammys Latino, actuará durante el paso del papa por Lima; Pezo lo hará en la amazónica ciudad de Pucallpa y Libertad en Zaña, localidad cercana a Chiclayo, la ciudad de la costa norte donde León XIV fue obispo durante ocho años.

Baca, artista afroperuana de 82 años, manifestó este jueves en sus redes sociales la emoción que siente de tener la oportunidad de cantar frente al Santo Padre en su visita a Perú, "un país que él conoce en sus esencias más que muchos, un Perú que él lo lleva adentro, hasta la raíz".

"Yo quisiera que mi canto ese día tenga las esencias y la fuerza para transmitirle todo lo que las mujeres y los hombres de nuestra tierra quisieran decir. Voy a salir a cantar con mi corazón elevado a Dios", señaló la cantante, quien anunció que no brindará entrevista hasta después de la actuación.

No obstante, Baca apuntó que "el clamor como sentido de todos al papa es que ore por el Perú que tanto necesitamos tanto de él". "El Perú que necesita su reconciliación", añadió.

Por su parte, Lita Pezo, que se hizo conocida por sus imitaciones de Isabel Pantoja, será la encargada de cantar en la misa que León XIV ofrecerá en Pucallpa, el domingo 15 de noviembre.

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Pezo, de 27 años y natural de Iquitos, la mayor ciudad de la Amazonía peruana, expresó al canal Latina que la posibilidad de cantar ante el Santo Padre le llegó por invitación de una autoridad del Vicariato Apostólico de Pucallpa tras asistir a uno de sus conciertos.

"La fe ha sido parte de mi vida, de mi camino. He iniciado cantando en la iglesia, y ahora, tener esta gran oportunidad va a ser una gran bendición para mí y para mi familia", señaló Pezo.

Por su parte, Tania Libertad, de 74 años y natural de Zaña, la localidad donde León XIV clausurará el año jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, comentó en una entrevista con el diario Perú 21 que, en su caso, tomó la iniciativa de proponer ser ella quien participase en la actividad, para entonar el Ave María de Schubert.

"Yo voy a cantar en Zaña, pero no tendré la oportunidad siquiera de saludar al papa. Eso es algo que yo no estoy buscando. Si se da, ojalá. Pero, si pudiera darle la mano, le daría las gracias por haber escogido al Perú como su nacionalidad", señaló Libertad.

El papa León XIV realizará del 6 al 16 de noviembre su primera gira a América Latina, donde recorrerá Uruguay, Argentina y Perú, del que adoptó su nacionalidad, que comparte con la estadounidense.