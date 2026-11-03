Texas cierra sus centros electorales con participación récord en el condado más poblado

Los residentes de Harris, el condado más poblado del estado, rompieron los récords de participación en unas elecciones de medio mandato, con más de 1,3 millones de votos depositados hasta las 17.00 hora local.

Más de 236.000 personas acudieron a los diferentes centros de votación, según indicó el Departamento de Elecciones del condado.

Esta cifra se suma a los 1,08 millones de votos que fueron entregados en votación anticipada y, en total, superan el récord anterior de participación en la región, durante las elecciones de medio mandato de 2018.

Las anteriores legislativas, durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), fueron apodadas la ‘ola azul’, debido a que los demócratas consiguieron importantes victorias que los llevaron a ganar el control de la mayoría de la Cámara de Representantes.

Las elecciones de este martes, en las que se renueva la totalidad de la Cámara Baja y un tercio del Senado, determinarán el control del legislativo y si el Congreso, ahora en manos de los republicanos, frenará o continuará impulsando la agenda de Trump.

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En Texas, la contienda por uno de los dos escaños del estado al Senado, el demócrata James Talarico ha liderado en las encuestas y amenaza con acabar el control republicano de este puesto, en sus manos desde 1993.

En el sur del estado, las carreras por cinco escaños a la Cámara de Represenantes medirán si los latinos, claves en la victoria de Trump en 2024, siguen del lado de los republicanos.