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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 12:00

Tres policías detenidos en Indonesia por supuestas escuchas ilegales al presidente Prabowo

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Yakarta, 3 nov (EFE).- La Policía de Indonesia anunció este martes el arresto de tres de sus agentes como sospechosos de realizar escuchas telefónicas ilegales al presidente del país, Prabowo Subianto, y a otros políticos y activistas

Por EFE
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Los arrestados ordenaron escuchas telefónicas entre 2025 y 2026 sin seguir los procedimientos establecidos, explicó el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía de Indonesia, Asep Safrudin, en una rueda de prensa nocturna.

Entre los afectados se encuentran el presidente indonesio y otros políticos y activistas, apuntó Safrudin, sin mencionar nombres ni aportar más detalles sobre las escuchas.

"Estos sospechosos están acusados ​​de realizar escuchas telefónicas ilegales, sin los procedimientos adecuados, contra el presidente de la República de Indonesia, funcionarios estatales, figuras políticas, representantes de los medios de comunicación, líderes de la sociedad civil, oenegés y empresarios", señaló el responsable policial.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada el pasado viernes por una persona con "conocimiento en el asunto", y desde entonces se han examinado más de una decena de dispositivos electrónicos e interrogado a varios testigos.

Safrudin identificó a los detenidos solo con las iniciales de sus nombres, entre ellos 'LSP', quien, según los medios locales, podría tratarse del general Listyo Sigit Prabowo, quien ejerció como jefe de la Policía Nacional desde enero de 2021 hasta el pasado 1 de octubre, cuando asumió el cargo de jefe del gabinete presidencial.

También indicó que los tres detenidos podrían ser acusados de tres delitos, entre ellos el de realizar escuchas ilegales, castigado con hasta 10 años de prisión.

En los últimos meses ha aumentado el descontento contra las políticas de Prabowo, quien asumió el poder en octubre de 2024, en medio del deterioro de la economía y los incendios forestales que azotan el país.

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