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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 14:00

Trump destaca alianza con Panamá y habla de nueva oportunidades económicas conjuntas

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Ciudad de Panamá, 3 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó este martes a Panamá como uno de los "socios más cercanos y de mayor confianza" de EE.UU., y expresó interés en "nuevas oportunidades económicas juntos", en especial en los proyectos del Canal, que incluyen la construcción de dos puertos y un gasoducto.

Por EFE
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En un mensaje difundido por la Embajada de EE.UU. y dirigido al jefe de Estado panameño, José Raúl Mulino, por la conmemoración este 3 de noviembre de los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia, el presidente republicano dijo que espera también "poder seguir profundizando" los "esfuerzos conjuntos en seguridad para la protección del Canal" y el hemisferio.

Ambos países mantienen vigentes acuerdos que incluyen la presencia rotativa de militares estadounidenses en Panamá para entrenamiento, así como cooperación para la protección del Canal interoceánico, construido y administrado por EE.UU. por más de 80 años durante el siglo XX, hasta su traspasado a la nación centroamericana el 31 de diciembre de 1999.

"Demostramos con poderío nuestro compromiso colectivo con la seguridad del Canal de Panamá y la estabilidad del hemisferio con los ejercicios militares (multinacionales) PANAMAX este año, realizados como simulacros en persona por primera vez en catorce años", expresó Trump en su misiva.

Las relaciones bilaterales vivieron meses de tensión en el 2025 luego de que Trump amenazara con recuperar el Canal alegando una influencia china sobre la vía, siempre negada por el Gobierno de Mulino, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en la lucha geopolítica entre China y EE.UU.

La situación parece haberse superado tras la salida por orden judicial de un operador hongkonés en dos de los cinco puertos cercanos al Canal, luego que se declaró inconstitucional el contrato ley de concesión firmado en la década de 1990.

"Elogiamos a su administración por acatar el fallo soberano de su Corte Suprema independiente referentes a los puertos de Balboa y Cristóbal, reforzando la confianza de los inversionistas en sus cortes y abriendo su sector marítimo a inversionistas confiables", expresó Trump este martes en su carta a Mulino.

Trump aseguró además que la relación de Panamá y EE.UU. "ha alcanzado nuevas alturas este año", argumentando que el país centroamericano se unión iniciativas estadounidenses "insignias, incluyendo la Coalición de las Américas Contra los Carteles, el Escudo de las Américas y Pax Silica, las cuales hacen que nuestros países y el hemisferio sean más seguros y prósperos".

"En el año que viene, espero poder seguir profundizando nuestros esfuerzos conjuntos en seguridad para la protección del Canal y nuestro hemisferio, así como seguir descubriendo nuevas oportunidades económicas juntos, particularmente a medida que Panamá avanza hacia inversiones históricas en el Canal y demás infraestructura crítica", dijo el presidente de EE.UU.

Estados Unidos es históricamente el principal socio político, económico y comercial de Panamá.

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