Ucrania acusa de un delito de traición a Yulia Mendel, exportavoz de Zelenski

Según un comunicado del SBU, Mendel está acusada asimismo de otro delito tipificado para castigar a quienes niegan o justifican la agresión militar rusa contra Ucrania.

La exportavoz de Zelenski está implicada, según la nota del SBU, en “actividades informativas de subversión contra Ucrania”.

“En sus declaraciones públicas y en sus cuentas en redes sociales Mendel desacredita a Ucrania en la escena internacional, y también justifica al régimen del Kremlin y la guerra a gran escala contra nuestro país que aquel ha comenzado”, agrega el comunicado.

El SBU recuerda que Mendel vive fuera de Ucrania y señala que sus estructuras trabajan para que acabe respondiendo por sus supuestos delitos ante la justicia ucraniana.

Mendel trabajó fue portavoz de Zelenski entre 2019 y 2021 y meses después del comienzo de la invasión rusa al año siguiente publicó un libro sobre sus experiencias en la presidencia en el que también hablaba de su vida tras el estallido de la guerra.

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En los últimos meses ha adoptado una postura muy crítica con el presidente y su entorno que le ha llevado a ser entrevistada, entre otros, por el periodista estadounidense conservador y prorruso Tucker Carlson.

Mendel acusó entre otras cosas a Zelenski de consumir cocaína.

El presidente ucraniano decretó en septiembre sanciones contra Mendel, las cuales limitan sus derechos económicos en Ucrania por diseminar supuestamente desinformación y propaganda rusa.