Un ataque ruso con más de 30 muertos enfría el optimismo tras el alto el fuego de Oleshki

"Hemos ofrecido a Rusia ampliar la tregua en Olehski, pero la respuesta fueron nuevos ataques, nuevos golpes, nuevos crímenes contra nuestra gente", dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Berlín sobre el ataque a esa escuela situada en la localidad de Komishuvaja, cerca del frente y en la región de Zaporiyia.

Zelenski dijo, durante una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz, que el número de víctimas mortales contabilizadas hasta el momento era de 33, al tiempo que más de cincuenta personas seguían desaparecidas.

La escuela destruida por los rusos había sido reconvertida en refugio antiaéreo y centro para la entrega de alimentos a los residentes que se habían quedado en la localidad pese a su cercanía al frente.

En el momento del lanzamiento de las bombas aéreas muchos de estos vecinos se encontraban en la escuela recibiendo alimentos.

Según explicó este martes la Administración Militar ucraniana de la región de Zaporiyia, la infraestructura era una escuela subterránea construida para seguir funcionando en condiciones de guerra, pero que, pese a cumplir con todos los estándares de seguridad, no estaba preparada para resistir a la caída de múltiples bombas aéreas rusas del modelo FAB-3000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esas bombas aéreas llevan entre 1,2 y 1,4 toneladas de explosivo y son utilizadas normalmente por el Ejército ruso para destruir fortificaciones enemigas.

No existen precedentes en esta guerra del uso de explosivos de tanta potencia en tantas ocasiones contra un objetivo no militar en el que había civiles.

Zelenski dijo después del ataque que el Ejército ruso sabía perfectamente que decenas de civiles estaban en la escuela recibiendo ayuda humanitaria en el momento en que lanzaron los proyectiles.

También este martes, la primera dama de EE.UU., Melania Trump, anunció una reunión con representantes de Rusia y Ucrania para celebrar el alto el fuego de seis días que ambos bandos declararon la semana pasada con su medicación para evacuar a civiles de la ciudad de Oleshki, situada en el frente de Jersón y ocupada por Rusia.

Según dijo una fuente oficial ucraniana a la publicación Kyiv Independent, los dos representantes en cuestión son los defensores del pueblo de Rusia y Ucrania, Yana Lantrátova y Dmitró Lubinets, respectivamente, que negociaron la tregua y coordinaron las acciones humanitarias en Oleshki.

A nivel político, rusos y ucranianos volverán a mantener contactos directos también con mediación estadounidense en Abu Dabi los próximos días 10 y 11, según confirmó Steve Witkoff, el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, en X.

El Kremlin anunció por su parte que Vladímir Medinski, asesor del presidente Vladímir Putin, encabezará su delegación en esta nueva ronda de contactos a nivel técnico, las primeras desde las que tuvieron lugar en Ginebra a finales de febrero cuando el diálogo trilateral quedó interrumpido por la guerra de EE.UU. contra Irán.

Por su parte, Zelenski dijo en Alemania que su prioridad en estas negociaciones será conseguir avances hacia las treguas en el sector energético y en los ataques a puertos del mar Negro y a infraestructuras para la exportación de cerales que Kiev propone desde hace tiempo y rechaza Rusia.

El presidente ucraniano se reunión hoy con el canciller alemán, Friedrich Merz, quien exigió que Europa tenga voz en las negociaciones de paz, y anunció la celebración junto con Francia y el Reino Unido el 19 de noviembre en Berlín de una nueva cumbre de la llamada Coalición de Voluntarios, que agrupa a los países dispuestos a contribuir a la seguridad tras un alto el fuego sostenido en Ucrania.

Además, la Comisión Europea (CE) anunció en paralelo que acogerá este miércoles una reunión entre representantes de Ucrania, EE.UU., Francia, Alemania, el Reino Unido, la OTAN y el Banco Mundial (BM) para abordar los esfuerzos de paz y la reconstrucción de Ucrania tras la guerra.