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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 15:15

Un muerto al estrellarse un helicóptero durante desminado de la frontera de Perú y Ecuador

Imagen sin descripción

Lima, 3 nov (EFE).- Un militar peruano falleció este martes al estrellarse un helicóptero que participaba en las labores de desminado de una zona de frontera entre Perú y Ecuador que fue escenario de la Guerra del Cenepa (1995), según anunció el Ejército de Perú en un comunicado.

Por EFE
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La aeronave siniestrada es un helicóptero Agusta 109k, de matrícula EP-343, que realizaba un sobrevuelo de inspección de cuatro campos minados.

El helicóptero se estrelló aparentemente por las condiciones adversas de la zona, si bien las causas del accidente serán parte de una investigación por parte de los órganos competentes.

El fallecido fue identificado como el teniente coronel segundo Germán Núñez, paramédico del grupo de desminadores del Ejército peruano.

Los demás tripulantes y pasajeros de la aeronave se encuentran estables, según señaló el Ejército, sin especificar el número.

El desminado de las zonas de frontera donde ocurrió la Guerra del Cenepa es parte de la agenda bilateral en zonas fronterizas de Ecuador y Perú, que en 1998 suscribieron los Acuerdos de Brasilia, con los que pusieron fin a un largo conflicto limítrofe que dio lugar a diversos episodios bélicos en el transcurso del siglo XX.

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