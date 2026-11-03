Una de las nueve víctimas del accidente de un avión en EE.UU. era una mujer colombiana

"Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestra compatriota Ana María Ramírez Cetina, víctima del trágico accidente ocurrido en Florida, Estados Unidos", expresó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red social X.

El mandatario agregó: "Su partida prematura nos llena de tristeza. A su familia, amigos y seres queridos les envío un abrazo de corazón y toda mi solidaridad en este difícil momento. Que Dios les conceda la fortaleza y el consuelo necesarios para afrontar esta irreparable pérdida. Paz en su tumba".

La aeronave, un Learjet 60, se estrelló alrededor de las 12:50 hora local (17:50 GMT) en una zona residencial de Palm Beach (Florida), tras haber despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, capital del estado de Texas, rumbo a Bahamas.

Los investigadores no han identificado de manera formal las causas del accidente, pero indagan si el clima fue un factor principal, explicó Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

Imágenes en redes sociales muestran que la aeronave impactó a gran velocidad contra el suelo y se convirtió en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.