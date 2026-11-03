UNICEF denuncia el impacto de los ataques rusos en las clases de los niños ucranianos

Ello equivale a más del 13 % del tiempo de aprendizaje previsto, y en zonas como Dnipropetrovsk, Járkov o Kirovogrado la tasa alcanza el 25 % (60 horas), señaló en rueda de prensa el portavoz de UNICEF Ricardo Pires.

"Las alarmas antiaéreas se han activado durante casi dos tercios de los días lectivos de septiembre y octubre, frente a aproximadamente un tercio en el mismo periodo de 2025", advirtió.

Según el portavoz, las generaciones más jóvenes en Ucrania corren el riesgo de no poder desarrollar plenamente sus capacidades debido a las constantes interrupciones de su educación.

La ONU ha verificado casi 2.000 ataques contra instalaciones educativas en toda Ucrania desde el inicio de la guerra en 2022, de los que 270 se registraron en lo que va de año.