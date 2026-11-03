UNICEF denuncia la muerte de tres niños en el bombardeo a una escuela en Birmania

El ataque se produjo el sábado, 31 de octubre, en una escuela de Loikaw, en el estado de Kayah, vecino a Tailandia, indicó en rueda de prensa el portavoz de UNICEF Ricardo Pires.

"Una vez más los niños son quienes soportan las peores consecuencias de los conflictos. Mueren y resultan heridos en los lugares donde deberían estar seguros y protegidos, como las escuelas y los centros sanitarios", señaló.

En nombre de UNICEF, pidió a las partes en conflicto que respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y adopten todas las medidas necesarias para proteger a los niños.

La ONU y organizaciones de derechos humanos acusan al Ejército de Birmania de haber matado a miles de civiles en todo el país desde el golpe militar de 2021, que acabó con diez años de transición democrática y exacerbó la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

Este lunes el Ejército de Arakan (AA), una de las guerrillas enfrentada al Ejército de Birmania, denunció que 12 personas habían muerto y otras 32 habían resultado heridas en ataques aéreos militares contra cuatro localidades del estado occidental de Rakáin, fronterizo con Bangladés.