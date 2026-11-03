Wall Street cierra mixto tras ganancias en el sector de los chips y pérdidas en Apple

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió 197 puntos, hasta los 51.786; el selectivo S&P 500 sumó un 0,36 %, hasta los 7.568 enteros; y el tecnológico Nasdaq creció un 0,83 %, hasta las 25.372 unidades.

Apple, que forma parte del Dow Jones y del Nasdaq, bajó un 1,9 % al cierre de la sesión después de que la tecnológica pronosticara ayer, tras publicar sus resultados, un margen bruto peor de lo esperado para la temporada navideña.

En una llamada con inversores, el director financiero de Apple, Kevan Parekh, dijo que la empresa prevé que para el trimestre de diciembre su margen bruto se sitúe entre el 45 % y el 46 %, frente al porcentaje del 46,3 % que estimaban los analistas.

Mientras tanto, las acciones de los fabricantes de chips registraron ganancias.

AMD sumó un 3,65 %, Broadcom un 3,07 %, Micron un 2,58 % y Nvidia un 2,27 %.

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Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este martes con una bajada del 0,38 %, hasta 96,09 dólares el barril, mientras los operadores esperan avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

Los inversores también están pendientes de las elecciones de medio mandato que tienen lugar este martes, en las que los estadounidenses están llamados a elegir a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a un tercio del Senado.

Las últimas encuestas apuntan a una victoria de los demócratas, incluso en bastiones republicanos, después de que los comicios se hayan planteado como un plebiscito a los dos años de mandato de Donald Trump.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 0,99 %, hasta los 3.930 dólares la onza, y la plata un 2,36 %, hasta los 49,68 dólares la onza. El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sumó 6,8 puntos básicos, hasta el 4,962 %.