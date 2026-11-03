Zelenski advierte de escenario tras elecciones en que EEUU ya no sea garante de seguridad

En un discurso en la Conferencia de Seguridad de Berlín, el mandatario ucraniano afirmó que muchos aún recuerdan "un Estados Unidos en el que se podía confiar", porque era no sólo fuente de libertad, sino también de determinadas reglas globales que ofrecían previsibilidad y garantías a las relaciones entre Estados.

Las elecciones legislativas de este martes en EE.UU. serán determinantes en este sentido, aseguró, en un contexto de gran incertidumbre y en el que se han dado días "en los que el mundo sintió que la imagen que tenía (de Estados Unidos) quizá ya no existe".

Sin criticar directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, Zelenski advirtió de que no es posible todavía predecir cómo se desarrollará la política internacional de Washington en el futuro y matizó que "quizás Estados Unidos no abandonará las alianzas existentes".

Pero también es posible que haya que lidiar con unos Estados Unidos "muchos más concentrados en sí mismos" y a los que "les da igual que sin ellos otros pierdan su seguridad".

En una situación así, en la que el papel de Washington en el mundo "puede hacerse más pequeño", argumentó el presidente ucraniano, "el papel de Europea tiene que ser más grande".

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Por eso, alertó, si países como Alemania o Francia desaparecieran del mapa de la seguridad internacional, a raíz de los resultados de las elecciones hacia las que se mueven también ellos (en 2029 y 2027 respectivamente), la arquitectura que protege Europa se vendría abajo.

Zelenski afirmó que, en un momento en el que el continente está viviendo "tensiones en las calles, en los parlamentos, entre personas", votar a un gobierno equivocado puede tener consecuencias catastróficas, como ilustró con la elección de Vladímir Putin en Rusia hace 26 años.

"Algunas personas lo ven como una cuestión de elegir un color político u otro, una elección que se puede revertir. Algunos piensan que al final todo saldrá bien, sin tener que contribuir", criticó.

Sin embargo, en el caso de Rusia, el resultado de la "elección equivocada" no fue sólo que el país se encuentre ahora bajo la férula de un "dictador", sino que se dedica a destruir la seguridad global, afirmó Zelenski.

El presidente ucraniano también vinculó a Moscú con las "ideas extremas" propagadas por bots rusos en las redes sociales en Europa, en una advertencia implícita en contra de los partidos políticos favorables a Rusia, como la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que encabeza las encuestas de intención de voto.

"Sin Alemania es imposible", afirmó, con respecto a la seguridad europea y añadió: "Europa no tiene alternativa a Alemania".