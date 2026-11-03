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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 11:40

Zelenski sitúa treguas en la energía y en el mar Negro como prioridades para Abu Dabi

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Berlín, 3 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, situó este martes sendas treguas en el sector energético y en el transporte de cereal por el mar Negro como prioridades de cara a las conversaciones que Ucrania mantendrá a nivel técnico con Rusia en Abu Dabi los próximos días 10 y 11 de noviembre bajo mediación de EE.UU.

Por EFE
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"La energía, es decir una tregua por ambas partes, y también la infraestructura crítica. Segundo, el cereal, el desbloqueo del mar Negro. No sólo Ucrania, también Rusia tiene interés y también otros países en África y en Asia y nuestros socios", enumeró en una rueda de prensa tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

"El tercer aspecto son las personas, en qué formato podemos fortalecer los intercambios: un canje de todos por todos, como nosotros pedimos, o al menos alguna forma de canje de prisioneros para que la gente vuelva más rápidamente a casa", señaló.

Zelenski también insistió en que se aborde en los Emiratos Árabes Unidos la preparación de un encuentro trilateral a nivel de líderes, una idea a la que Rusia hasta ahora no se ha mostrado abierta, y reclamó que se permita también la participación de representantes europeos.

"No puede haber una paz estable si Europa no se sienta a la mesa de negociación", enfatizó.

El dirigente ucraniano también hizo hincapié en la importancia de que su país reciba unas garantías de seguridad que permitan que la paz realmente se mantenga, una vez se llegue a un acuerdo.

Éstas pasan por que Ucrania disponga de unas fuerzas armadas fuertes y financiación para renovar la economía y reconstruir el país, así como por un futuro en el que Kiev forme parte de la Unión Europea (UE), indicó.

"Estados Unidos y Rusia, con todo el respeto para Estados Unidos, no pueden decidir si Ucrania será un Estado miembro de la UE. Para eso hace falta el apoyo de otros Estados que están en Europa", recalcó, a la par que señaló que el papel de Washington en unas futuras garantías de seguridad sería el de 'backstop' o mecanismo de salvaguarda en caso de una nueva agresión rusa.

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