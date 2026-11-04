Abel Pintos sobre su próxima actuación ante León XIV en Argentina: "Es muy emocionante"

"Es muy emocionante. Esta es la casa de quienes lo reciben. Yo tengo la oportunidad de cantar para el papa y compartir con ellos", dijo el artista al canal TN tras un ensayo realizado este miércoles.

Abel Pintos cantará para el papa en ese gran hogar de cuidados ubicado en el denominado 'Conurbano' o Gran Buenos Aires, a unos 30 kilómetros del centro de la capital argentina, donde viven 400 personas con discapacidad, muchas sin familia y con patologías agudas.

"No quiero sonar obvio, pero soy un hombre de fe. Estuvimos acá dando lo mejor de nosotros para que salga de la mejor manera posible porque habrá muchas emociones que canalizar, pero, al final de cuentas, queda entregarse a que sucedan las cosas como tienen que suceder. Uno propone y después Dios dispone", comentó.

Con más de 30 años de carrera y múltiples éxitos que le han dado fama internacional, Pintos dijo, con esa emoción reconocida, que cantar para el pontífice "no pasa todos los días", y añadió: "Todos somos hermanos e hijos de Dios, va a ser muy emocionante para todos y en primer lugar para el papa, que elige visitar este lugar", agregó sobre el Cottolengo Don Orione.

Esta conocida institución, fundada en 1935, está en un predio de 50 hectáreas y su nombre incluye un doble homenaje: al sacerdote José Benito Cottolengo, que en 1832 creó un refugio para personas enfermas en Turín (Italia); y a Luis Orione, también religioso italiano que puso en marcha decenas de hogares y forjó un vínculo muy fuerte con Argentina, donde su corazón -enviado desde Europa tras su muerte en 1940- se venera como reliquia.

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Este es uno de los lugares elegidos por el papa para visitar durante su gira por Argentina, que le llevará entre el 8 y 11 de noviembre a las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján.