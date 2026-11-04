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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 17:25

Aber Kawas, hija de refugiados palestinos y musulmana, electa al Senado de Nueva York

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Nueva York, 4 nov (EFE).- Las elecciones de medio término en Nueva York arrojaron victorias para candidatos demócratas socialistas, muchos de ellos sin experiencia política previa pero con una agenda centrada en el coste de vida y la defensa de los inmigrantes, como es el caso de Aber Kawas, la primera mujer musulmana que ocupará un asiento en el Senado estatal.

Por EFE
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Kawas, de 33 años y respaldada por los Socialistas Democráticos de América (DSA), representará al Distrito 12 de Queens, considerado el condado de mayor diversidad racial y étnica en Estados Unidos.

Hija de refugiados palestinos, ganó con el 70 % de los votos frente al republicano Han-Khon To. Hizo campaña bajo el lema "Luchando por el mundo en el distrito del mundo"; su propuesta sigue la agenda del DSA que llevó a la alcaldía de Nueva York a Zohran Mamdani: atención médica universal, autobuses rápidos y gratuitos, y vivienda social.

Además, la activista de Queens se ha expresado contra la guerra y el genocidio en Palestina, la destrucción climática y los ataques del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra los inmigrantes.

Cuando Kawas era adolescente, su padre fue arrestado, detenido y deportado por el ICE, lo que la impulsó a involucrarse en la defensa de los derechos junto con otras familias afectadas.

"Decidí postularme para un cargo público en un momento en que veíamos cómo nuestra clase política nos fallaba, desde el genocidio en Gaza hasta la crisis del coste de vida en nuestros hogares. He dedicado toda mi vida a organizar mi comunidad y espero llevar el movimiento a Albany", indicó la senadora electa en el comunicado.

Otro candidato demócrata socialista que obtuvo una victoria en Nueva York es Illapa Sairitupac, un activista por la vivienda en el barrio del Lower East Side de Manhattan, hijo de inmigrantes peruanos indígenas, que ocupará un escaño en la Asamblea estatal a partir de enero.

Sairitupac, cofundador del grupo DSA Latinos Socialistas y que en el 2022 aspiró a este mismo escaño, se impuso en esta ocasión, con el 74,7 % de los votos sobre la republicana Helen Qiu.

En enero, Sairitupac se sumará a la asambleísta Marcela Mitaynes, también peruana, que creció en Brooklyn, quien fue la primera indígena en ser electa en el estado.

En Nueva York, otros candidatos respaldados por la sección local del DSA obtuvieron 16 victorias en distintos niveles de cargos estatales y federales, entre ellos Darializa Avila Chevalier y Claire Valdez, ambas electas al Congreso de EE.UU. y apoyadas por Mamdani.

"Muchísimas gracias de todo corazón. DC, nos vemos en enero" es el mensaje a los neoyorquinos de Avila Chevalier, que sorprendió en las primarias al derrotar al veterano político dominicano Adriano Espaillat.

Valdez también acudió a las redes: "Candidatos desde Nueva York hasta Texas obtuvieron un mandato contundente para enfrentarse a una economía y un sistema político manipulados por la clase multimillonaria (...,), espero con entusiasmo servir en el Congreso junto a mis nuevos colegas para lograr victorias para la clase trabajadora".

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