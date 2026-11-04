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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 11:40

Arévalo: "No está en la agenda" reformar Constitución para más de un mandato presidencial

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Madrid, 4 nov (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró este miércoles en una entrevista con EFE en Madrid que "en estos momentos no está en la agenda" reformar la Constitución para permitir que un gobernante pueda presentarse a un segundo mandato, como sí es posible en otros países de la región.

Por EFE
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"En estos momentos no está en la agenda y, en todo caso, si pasa en el futuro ya no me afectaría a mí", dijo Arévalo en Madrid, donde se encuentra para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra este miércoles y jueves en la capital española.

En 2027 habrá elecciones en Guatemala, donde, explicó, la reelección presidencial no es posible por mandato constitucional.

"Nosotros no tenemos reelección constitucionalmente. La Constitución prohíbe la reelección, no solo sucesiva, sino para siempre", dijo el mandatario, quien, tras ser elegido en 2023, asumió la Presidencia el 14 de enero de 2024 para un mandato de cuatro años que se extiende hasta el 14 de enero de 2028.

En otros países latinoamericanos, como Brasil o Argentina, sí se permite la reelección.

En otros, como Costa Rica, solo está permitida la reelección no consecutiva, pero el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) ha presentado un proyecto de ley que pretende habilitar la reelección presidencial consecutiva, aunque para aprobarlo deberá conseguir votos de los partidos de oposición.

El debate político gira en buena parte en torno a Rodrigo Chaves, presidente entre 2022 y 2026 y ahora ministro de la Presidencia y de Hacienda en el Gobierno de Laura Fernández. De aprobarse la reforma, Chaves podría volver a optar a la presidencia en 2030 y aspirar a dos periodos seguidos.

En El Salvador se aprobó en 2025 una reforma constitucional, que habilitó la reelección presidencial inmediata y amplió de cinco a seis años el período de Gobierno. En las elecciones convocadas para febrero de 2027, el presidente Nayib Bukele buscará un tercer mandato consecutivo.

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