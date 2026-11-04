Avalan celebración de elecciones generales de este jueves en la isla caribeña de Granada

La jueza Actie dictaminó que el primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, actuó de conformidad con la Constitución y la ley cuando aconsejó al gobernador general de Granada que disolviera el Parlamento, y el gobernador general disolvió efectivamente el Parlamento el 2 de octubre de 2026.

El fallo a favor de los comicios se produce después de la demanda interpuesta por el exfiscal general Cajeton Hood contra el primer ministro de Granada, el supervisor electoral y el fiscal general de Granada.

El objetivo de la demanda presentada por Hood era impedir que el primer ministro aconsejara al gobernador general que disolviera el Parlamento y, por ende, impedir la celebración de las elecciones generales.

El mandatario y el fiscal general estuvieron representados por la Fiscalía General, Francis Alexis KC, Ruggles Ferguson KC e Ian Sandy.

Mitchell, abogado de profesión y líder del partido Congreso Nacional Democrático (NDC, en inglés), aspira a ganar sus segundas elecciones generales consecutivas.

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En una breve declaración durante el acto de lanzamiento de la campaña en octubre, el primer ministro señaló que algunos partidarios abogan por una victoria total que abarque los quince escaños del Parlamento.

El principal rival del NDC es el opositor Nuevo Partido Nacional (NNP, en inglés), encabezado por Emmalin Pierre, que se convertirá en la primera mujer en liderar el partido en unas elecciones generales.

También se espera que compita en la contienda por los quince escaños del Parlamento el exministro de Asuntos Exteriores Peter David, quien lanzó el Movimiento Democrático Popular (DPM, en inglés) el 16 de noviembre del año pasado.

En la legislatura anterior, el NDC contó con una mayoría de nueve a seis, mientras que el NNP ostenta el récord de ser el único partido en la historia política de Granada que ha ganado todos los escaños en tres ocasiones distintas.

Granada es una antigua colonia británica que forma parte de las Antillas Menores y cuya forma de gobierno es una monarquía parlamentaria con el rey Carlos III como jefe de Estado.