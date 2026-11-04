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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 09:55

Bruselas dice que seguirá dialogando con EE.UU. para avanzar en comercio tras elecciones

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Bruselas, 4 nov (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, aseguró que seguirá manteniendo un diálogo regular con sus homólogos de Estados Unidos para lograr más avances en sus relaciones comerciales, tras las elecciones de medio mandato que dieron al Partido Demócrata el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Por EFE
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"Vemos a Estados Unidos como un aliado y socio estrecho y continuaremos nuestros contactos y comunicación. La evolución de los acontecimientos internos dependerán de Estados Unidos, del Congreso", dijo Sefcovic preguntado sobre como el resultado de los comicios afectaría a la relación con el país transatlántico.

El comisario europeo rehusó pronunciarse sobre el resultado de los comicios, como es tradicional en el Ejecutivo comunitario, y se limitó a subrayar que para la UE es de "suma importancia" que se respete el acuerdo al que llegaron Bruselas y Washington en 2025 para evitar una guerra comercial y aseguró que continuará sus contactos con las autoridades estadounidenses.

"Nos centraremos en nuestro trabajo para lograr los mejores resultados posibles de todos los contactos que tenemos en Estados Unidos", dijo.

En este sentido, subrayó que las autoridades comunitarias están "presionando muy duro" para lograr avances en cuanto a los derivados del acero, un producto al que Estados Unidos sigue imponiendo aranceles superiores al tope general del 15 % que se acordó en 2025 para la gran mayoría de importaciones del bloque comunitario.

Por su parte, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, rehusó también pronunciarse sobre los resultados electorales y sobre si el cambio en el Congreso estadounidense favorecería que el país facilite más apoyo a Ucrania para hacer frente a los ataques de Rusia.

Pero recordó que la Unión Europea está pidiendo a sus socios internacionales apoyo para cubrir el tercio de las necesidades de financiación de Kiev que no cubrirá la ayuda presupuestada por el bloque comunitario.

A falta de completar el recuento, los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos garantizan una victoria histórica de los demócratas en ambas cámaras del Congreso.

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