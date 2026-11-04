Carney viajará a Europa y Asia para reducir la dependencia comercial de Estados Unidos

La gira, anunciada este miércoles por el Gobierno canadiense, forma parte de la estrategia de Ottawa para duplicar sus exportaciones a mercados distintos del estadounidense durante la próxima década y atraer nuevas inversiones.

En Dublín, Carney participará en la cumbre de la Comunidad Política Europea, después de que Canadá y la Unión Europea acordaran la semana pasada en Montreal crear una "Alianza para el Futuro" y definir los términos de una asociación más estrecha que podría convertir al país norteamericano en el primer "miembro asociado" del bloque.

Posteriormente, en Manila, asistirá a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), en calidad de invitado, donde intentará cerrar un acuerdo de libre comercio que, según Ottawa, abriría oportunidades de exportación superiores a 3.500 millones de dólares.

También buscará concluir un acuerdo de libre comercio con Filipinas que, según las previsiones de Ottawa, permitiría triplicar el comercio entre ambos países para 2035.

En Phnom Penh participará en la cumbre de la Francofonía, mientras que en Shenzhen (China) asistirá a la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con el objetivo de profundizar las relaciones económicas con China.

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"Estamos fortaleciendo nuestras capacidades en el país y diversificando nuestras alianzas en el exterior", declaró Carney.