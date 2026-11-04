Cierran cuatro medios de comunicación vinculados a matriz de banco intervenido en Paraguay

La medida repercute sobre los empleados de VMedia, la división de medios del Grupo Vásquez, que concentra a las radios La Tribu 650 AM y La Tribu Deport 1120 AM, indicó la televisión América Paraguay.

Además, conforman VMedia los periódicos La Tribuna y Crónica, así como el canal de YouTube La Tribu Stream.

En un comunicado difundido en La Tribuna, los trabajadores de los cuatro medios confirmaron la noticia, al tiempo que apuntaron que escapa de su control.

"Lamentablemente, hoy nos toca ser víctimas de decisiones e imprevistos ajenos a nuestra voluntad, los cuales nos obligan a hacer una pausa forzada en la labor que tanto amamos", agregaron.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el cierre de Ueno, un banco con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

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Ese mismo día renunció el presidente del BCP, Carlos Carvallo, quien antes de llegar a la institución en 2023 había dirigido la Financiera Ueno, origen del banco intervenido, y la Fiscalía ordenó detener a ocho directivos de la entidad.

En paralelo, un juez civil y comercial ordenó el embargo preventivo de los bienes de la alta cúpula de Ueno bank, con un valor de 70 millones de dólares, así como una suma de más de un billón de guaraníes (unos 167,5 millones de dólares) fijados para gastos de prestación de Justicia, reportó el medio local La Nación.

La intervención amenaza con sumir al país en una crisis política y ha generado preocupación entre cuentahabientes y sectores como los pensionados, ya que, además de sus cuentas, en Ueno se encuentran millonarias inversiones del estatal Instituto de Previsión Social (IPS), que administra el fondo de jubilación de la mayoría de los empleados del país, y de otras instituciones del Estado.