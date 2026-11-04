Colombia declara de "interés estratégico" la recuperación de su gasoducto con Venezuela

"El Gobierno Nacional incluyó la recuperación del Gasoducto Binacional Antonio Ricaurte entre los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES) de la misión de Recursos Estratégicos y Energía, un paso clave para avanzar en una iniciativa que contribuirá a diversificar las fuentes de suministro de gas natural", señaló este miércoles en un comunicado la petrolera estatal Ecopetrol.

El Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, construido por los dos países en 2007, durante los Gobiernos de Álvaro Uribe y Hugo Chávez, hace más diez años no se utiliza y su infraestructura está en mal estado.

En marzo pasado, el anterior Gobierno colombiano definió una hoja de ruta para reparar cinco kilómetros de este gasoducto con el fin de reactivar la infraestructura y retomar su uso.

En ese sentido, Ecopetrol aseguró este miércoles que la decisión del actual Gobierno permitirá coordinar "a las entidades que deben concurrir para sacar adelante su rehabilitación".

"Su recuperación permitiría incorporar gas venezolano al Sistema Nacional de Transporte para su distribución en el país. La recuperación del Antonio Ricaurte forma parte del renacer de Ecopetrol por su aporte a la seguridad energética", agregó la información.

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El gasoducto tiene 225 kilómetros de longitud, 88 de ellos en Colombia y 137 en Venezuela, y conecta al departamento colombiano de La Guajira con la región venezolana del lago de Maracaibo.

"El proyecto podría contribuir a un suministro de gas a precios más competitivos para los hogares y la industria colombiana. El gas natural importado por vía marítima debe licuarse para su transporte en buques y regasificarse al llegar al país, procesos que incrementan su costo final", señaló Ecopetrol.

La compañía destacó que el Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte tiene una capacidad operativa de hasta 450 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes a cerca de la mitad del consumo diario nacional.

El proyecto prevé que una vez entre en operación, Colombia prevé importar 50 millones de pies cúbicos diarios, aproximadamente el 5 % de ese consumo.

"La entrada en operación estará condicionada a la rehabilitación de la infraestructura y a la obtención de la licencia requerida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cada etapa del proyecto se adelantará conforme a las autorizaciones que se requieran", añadió la información.