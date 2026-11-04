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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 14:00

Colonos israelíes toman 8 casas y crean un asentamiento en Jericó

Imagen sin descripción

Jerusalén, 4 nov (EFE).- Familias de colonos israelíes ingresaron clandestinamente este miércoles en ocho edificios de una aldea de Jericó, en Cisjordania ocupada, con la ayuda de la organización de colonos Nachala y del Consejo Regional de Binyamin, informó la ONG israelí Peace, que monitoriza la expansión ilegal de asentamientos.

Por EFE
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"Establecer un asentamiento dentro de Jericó representa una amenaza para la seguridad y un desastre diplomático que no debe tolerarse. Esta medida busca exacerbar la fricción y la violencia, instaurar un régimen de apartheid y bloquear cualquier posibilidad de un futuro acuerdo político", denunció Peace Now en un comunicado.

Según la información divulgada por diferentes medios de extrema derecha y el relato de activistas en la zona a esta ONG, unos 30 colonos, algunos armados, llegaron hoy al mediodía acompañados por soldados y miembros del asentamiento ilegal de Mevoot Jericho y tomaron varias casas en el pueblo de Ein a-Duyuk a-Tahta, a unos dos kilómetros de la ciudad de Jericó.

Según imágenes, se llevaron sus pertenencias y atacaron a dos activistas israelíes, entre ellos Itamar Shapira, e hirieron de bala a un palestino en la pierna.

La vicepresidenta del Parlamento israelí, colona y miembro del partido Poder Judío, Limor Sharmel, felicitó en su cuenta de X a la líder colona de Nachala, Daniela Weiss, por "la adquisición de ocho viviendas en Jericó y por la reactivación del asentamiento judío en la ciudad", y añadió que esperan después poder "asentarse en Gaza y en todas las partes de la Tierra de Israel".

El pueblo de Ein a-Duyuk a-Tahta se localiza en el Área C (el 60 % de Cisjordania bajo pleno control israelí), pero a solo 500 metros del Área A, según la división artificial de Cisjordania creada bajo los Acuerdos de Oslo y que debía expirar en 1999.

Ein a-Duyuk a-Tahta ha sido objeto recientemente de ataques diarios por parte de colonos. Durante los meses de julio y agosto, los colonos demolieron numerosas viviendas palestinas sin contar con ninguna autorización y perpetraron ataques organizados contra la población palestina y sus propiedades.

El yacimiento arqueológico de los 'Palacios Hasmoneos' —en el cual el Gobierno de Netanyahu decidió recientemente invertir 20 millones de séqueles— se encuentra a unos 500 metros de distancia, detalla Peace Now.

Desde 2023 el Gobierno israelí, formado también por políticos extremistas y sionistas colonos, ha creado o regularizado más de un centenar de nuevos asentamientos en Cisjordania, pese a ser ilegales según el derecho internacional.

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