Costa Rica acogerá Mundial de Fútbol de Médicos y espera impacto en turismo de reuniones

"Más allá de la competencia deportiva, este encuentro permitirá proyectar al país y fortalecer su posicionamiento como destino de reuniones y eventos internacionales", dijo la directora ejecutiva de la organización Buró de Convenciones de Costa Rica, Tatiana Orozco.

Orozco dijo que el impacto directo del evento en el turismo se calcula en 4 millones de dólares para los días del evento y cerca de 100 empresas beneficiadas, entre estas pymes y proveedores, pero a futuro estas cifras pueden ser mayores si se toma en cuenta que muchos de los asistentes podrían regresar a vacacionar a Costa Rica.

El Mundial de Fútbol de Médicos los disputarán 68 equipos de 26 países en varias categorías, para un total de 1.200 médicos inscritos como jugadores, a lo que se suman unas 500 personas adicionales que les acompañan.

El evento, que se disputará en las canchas del complejo deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol y en dos campos de la localidad de Santa Ana, en San José, se disputará en tres categorías masculinas y una femenina y los equipos estarán integrados por médicos certificados entre los 25 y los 85 años de edad.

Paralelo al Mundial se celebrará el Congreso Internacional de Medicina y Salud con énfasis en el deporte, que reunirá a expositores nacionales e internacionales y permitirá intercambiar conocimientos científicos y experiencias clínicas en áreas como la medicina deportiva.

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El director general de la Selección Nacional de Fútbol Médico de Costa Rica, César Molina, dijo a EFE que el Mundial se comenzó a realizar en 1995 en España a partir de una idea que surgió de un grupo de amigos médicos amantes del fútbol, quienes realizaron las primeras siete ediciones en Barcelona y luego le agregaron la realización del congreso médico para compartir experiencias y avances científicos.

"Costa Rica tuvo la oportunidad de acudir a su primer mundial en el 2019 por una invitación de México y quedamos maravillados con el evento. Desde ese momento me dije a mí mismo que traería este evento a Costa Rica y siete años después aquí estamos", expresó Molina.

El médico aseguró que para Costa Rica "la expectativa es altísima" con este Mundial y además con la participación de expositores en medicina deportiva durante el congreso.

En materia deportiva, Molina lo tiene claro: "cuando estamos en la cancha todo el mundo quiere ganar", pero enfatizó en que es "un torneo basado en la amistad y la deportividad" con el objetivo de "compartir y fomentar lazos que nos puede ayudar a todos a nivel profesional y académico, incluso a los pacientes".

El Mundial cuenta con el apoyo del estatal Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Buró de Convenciones de Costa Rica.