ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
37º
Ahora
ver más
37º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 12:30

Cruz Roja logra llevar ayuda a la asediada ciudad de Taiz, en grave situación humanitaria

Imagen sin descripción

Ginebra, 4 nov (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) logró este miércoles llevar a la ciudad yemení de Taiz, afectada desde hace semanas por bloqueos y ataques de las milicias hutíes, cuatro camiones con asistencia sanitaria básica, según indicó en un comunicado.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La ayuda incluye materiales quirúrgicos para tratar en los hospitales a los heridos por el conflicto, después de que muchos de esos centros sanitarios tuvieran que interrumpir sus servicios por falta de suministros.

"El acceso adecuado a atención médica puede ser una cuestión de vida o muerte para los pacientes con lesiones graves o afecciones médicas críticas, independientemente de dónde vivan o en qué lado de la línea del frente se encuentren", subrayó la jefa de CICR en Yemen, Christine Cipolla.

En las últimas semanas las organizaciones humanitarias habían denunciado grandes dificultades para llevar asistencia a Taiz, aunque CICR sí había logrado entregar suministros médicos a varios hospitales cercanos a la ciudad, tercera mayor del país.

"Instamos a las partes en conflicto a que sigan facilitando un acceso seguro y sostenido para que la ayuda humanitaria imparcial pueda llegar a las personas que la necesitan, estén donde estén", subrayó Cipolla, quien reiteró los llamamientos de CICR a que el personal sanitario y los heridos o enfermos sean protegidos.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
03
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
04
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
05
Política
Con 24 años, asumió la intendencia de Mbocayaty la jefa comunal más joven del país
Ver más

Te puede interesar