ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
37º
Ahora
ver más
37º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
31º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 14:05

Cuba aboga en la Cumbre Iberoamericana por preservar "la cooperación" en "igualdad"

Imagen sin descripción

La Habana, 4 nov (EFE).- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, llamó este miércoles a "preservar la cooperación en condiciones de igualdad" durante su participación en el Segmento Ministerial de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebra hasta el jueves en Madrid.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"La Conferencia debe preservar, como máxima prioridad, el desarrollo de los vínculos culturales y la cooperación en condiciones de igualdad, sin condicionamiento alguno", puntualizó el ministro de Exteriores isleño en un mensaje en la red social X.

Rodríguez expresó, además, su reconocimiento a España "por los notables resultados alcanzados y su liderazgo al frente de la Comunidad, así como a la Secretaría General Iberoamericana".

También remarcó que, "a pesar de la difícil situación que enfrenta" Cuba, marcada por una profunda crisis económica y energética, "Iberoamérica podrá contar siempre" con la isla "en el empeño de construir un orden internacional más justo y sostenible".

El canciller cubano afirmó que el contexto global actual está marcado por el reforzamiento del unilateralismo por parte de la mayor potencia militar del planeta, en referencia a Estados Unidos.

Alertó, en este sentido, sobre "la injerencia en los asuntos internos de los Estados, la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al Derecho Internacional y con marcado carácter extraterritorial y la intimidación, incluso para obstaculizar la cooperación e impedir las legítimas relaciones comerciales entre Estados soberanos".

Rodríguez aprovechó su intervención para denunciar el refuerzo este año del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, "incluyendo la imposición de un bloqueo energético, que equivale a un bloqueo naval, y sanciones secundarias que obstaculizan las relaciones económicas y comerciales".

"Todas estas medidas causan sufrimiento a nuestro pueblo, constituyen un acto de castigo colectivo, son violatorias del Derecho Internacional y son lesivas al acervo de nuestra Comunidad", remarcó.

Asimismo, agradeció a los países iberoamericanos "que votaron a favor de la aprobación" de la resolución que pide poner fin al bloqueo a Cuba y que se presentó la pasada semana en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El canciller cubano se encuentra en Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, que tiene lugar bajo el lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Política
Caso Ueno: Diputados inician firma de libelo acusatorio para juicio político contra Peña y Alliana
Ver más

Te puede interesar