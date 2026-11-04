Cuba aboga en la Cumbre Iberoamericana por preservar "la cooperación" en "igualdad"

"La Conferencia debe preservar, como máxima prioridad, el desarrollo de los vínculos culturales y la cooperación en condiciones de igualdad, sin condicionamiento alguno", puntualizó el ministro de Exteriores isleño en un mensaje en la red social X.

Rodríguez expresó, además, su reconocimiento a España "por los notables resultados alcanzados y su liderazgo al frente de la Comunidad, así como a la Secretaría General Iberoamericana".

También remarcó que, "a pesar de la difícil situación que enfrenta" Cuba, marcada por una profunda crisis económica y energética, "Iberoamérica podrá contar siempre" con la isla "en el empeño de construir un orden internacional más justo y sostenible".

El canciller cubano afirmó que el contexto global actual está marcado por el reforzamiento del unilateralismo por parte de la mayor potencia militar del planeta, en referencia a Estados Unidos.

Alertó, en este sentido, sobre "la injerencia en los asuntos internos de los Estados, la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al Derecho Internacional y con marcado carácter extraterritorial y la intimidación, incluso para obstaculizar la cooperación e impedir las legítimas relaciones comerciales entre Estados soberanos".

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Rodríguez aprovechó su intervención para denunciar el refuerzo este año del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, "incluyendo la imposición de un bloqueo energético, que equivale a un bloqueo naval, y sanciones secundarias que obstaculizan las relaciones económicas y comerciales".

"Todas estas medidas causan sufrimiento a nuestro pueblo, constituyen un acto de castigo colectivo, son violatorias del Derecho Internacional y son lesivas al acervo de nuestra Comunidad", remarcó.

Asimismo, agradeció a los países iberoamericanos "que votaron a favor de la aprobación" de la resolución que pide poner fin al bloqueo a Cuba y que se presentó la pasada semana en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El canciller cubano se encuentra en Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, que tiene lugar bajo el lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'.