Cuba realiza ejercicio militar 'Moncada 2026' en medio de elevadas tensiones con EE.UU.

El Consejo de Defensa Nacional de la isla informó que el ejercicio militar tiene el objetivo de "continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y de mando, las tropas, el sistema defensivo territorial y la economía en todas las instancias para enfrentar cualquier variante de agresión".

La nota del Consejo -divulgada profusamente por los medios estatales insulares- refirió que además se realizará el viernes 6 de noviembre el Día Nacional de la Defensa, en el que participará la población "en diversas tareas relacionadas con la preparación para la defensa".

El ejercicio 'Moncada' es "la forma superior y más compleja de la preparación de los jefes y órganos de dirección del país", según refirió un reporte de la agencia Prensa Latina.

También indicó que estos ejercicios "se ejecutan en el terreno, mediante la ocupación de los puestos de dirección y de mando de práctica y permiten intercambiar información y organizar la cooperación en las condiciones más cercanas a la realidad de la guerra".

Desde hace meses el Gobierno de La Habana ha denunciado reiteradamente que Washington lo amenaza con una intervención militar y en consecuencia ha retomado su estrategia de involucrar a toda la población con ejercicios de preparación para ese eventual escenario.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el pasado 23 de octubre en un mitin electoral en Florida que los buques de Estados Unidos "pasarán" por Cuba tras la guerra contra Irán y que el secretario de Estado, Marco Rubio, se encargará de resolver la situación de la isla.

"Lo que vamos a hacer con Cuba es que vamos a regresar de Irán, esos hermosos barcos, pasaremos por Cuba, haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas (45 metros) de la costa. Levantarán las manos y luego vamos a enviar a Marco Rubio a cerrar el acuerdo", comentó Trump.

La Administración estadounidense lleva desde enero presionando al Gobierno cubano para que ponga en marcha reformas profundas en su sistema económico y en su régimen político, a lo que La Habana se niega alegando que esos ámbitos quedan "dentro de la soberanía nacional y no son negociables".

Para aumentar la presión sobre la isla, Washington ha impuesto un bloqueo petrolero que reforzó la crisis energética que ya sufría Cuba, a lo que ha sumado una serie de sanciones adicionales sobre personas o entidades que operen en sectores claves de la isla, como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

Esas medidas estadounidenses más las fallidas políticas nacionales han agravado la crisis energética y económica que arrastra la isla desde hace varios años, lo cual impacta con apagones prolongados, escasez de productos básicos, afectaciones a servicios esenciales, inflación galopante y creciente dolarización parcial.