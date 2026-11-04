Cuba registró 136.214 defunciones en 2025 y superó en 8.116 al año precedente

Las provincias con mayor número de defunciones fueron la occidental La Habana (29.646) y las orientales Santiago de Cuba (12.431) y Holguín (12.175).

En contraste, los territorios provinciales que reportaron menor número de fallecimientos el pasado año fueron Mayabeque (4.624), en el oeste, y los centrales Cienfuegos (4.801) y Ciego de Ávila (4.970), detalló el informe.

Por municipios, el número más elevado se registró en Santiago de Cuba (6.677), mientras que la cifra menor la tuvo Ciénaga de Zapata, con 55 defunciones, en la provincia de Matanzas (oeste).

De la última década, el año con menor número de defunciones fue 2014 (96.330) y el de mayor reporte 2021 (167.675), en tanto en 2024 fallecieron 128.098 personas, 10.359 más que en 2023 (117.739), refirió la ONEI.

El Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) de la ONEI informó el pasado agosto que en Cuba, las 136.214 defunciones registradas en 2025 duplicaron los 68.064 nacimientos, la cifra más baja en décadas, una muestra de la acelerada tendencia al envejecimiento de su población.

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Las reducción de los nacimientos en la isla se refleja en la Tasa Global de Fecundidad que se mantiene en 1,29 hijos por mujer, por segundo año consecutivo, y son las cifras más bajas desde 1958.

Asimismo, la Tasa Bruta de Reproducción es de 0,62 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 que marca el nivel de reemplazo generacional.

La población efectiva de la isla se estableció en 9.434.593 personas al cierre del pasado año, y de ellas, el 74,7 % (7.044.773) reside en ciudades y asentamientos urbanos.

Los restantes 2.389.820 habitantes de la isla caribeña viven en zonas rurales, según los datos del CEPDE.