CVS Health planea dividir su negocio en farmacias y seguros tras años de concentración

CVS Health mantendrá la aseguradora Aetna, que compró en 2018 por 78.000 millones de dólares, y el proveedor de servicios de beneficios farmacológicos CVS Caremark, resultante de una fusión en 2017 por 24.000 millones, según previó en un comunicado.

Mientras, la nueva empresa CVS Pharmacy abarcará las 9.000 farmacias de la cadena CVS, la más grande del Estados Unidos, y los servicios relacionados con estas, como MinuteClinic.

El conglomerado indicó que la división es fruto de "una revisión estratégica" de la junta directiva, y explicó que el objetivo es que cada empresa cotice en bolsa, tenga una estructura de capital propia adaptable a sus prioridades y una mayor capacidad de innovación.

Los planes suponen un giro para el gigante de la salud, que lleva casi dos décadas absorbiendo diferentes empresas para tener numerosos negocios integrados verticalmente, y cuyo valor de mercado se ha disparado recientemente, hasta unos 117.000 millones de dólares.

El actual máximo ejecutivo de CVS Health, David Joyner, pasará a dirigir la empresa del mismo nombre, mientras que el presidente del grupo, Prem Shah, dirigirá CVS Pharmacy, cada uno con sus juntas directivas y equipo que se anunciará más adelante, agregó.

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CVS Health dijo esperar que su división se cierre en la primera mitad de 2028, con el visto bueno de los reguladores, sus directores, y accionistas, que pasarán a tener títulos de las dos empresas.

El conglomerado publicó este miércoles sus resultados del tercer trimestre de 2026, en el que tuvo un beneficio de 2.200 millones, frente a unas pérdidas de casi 4.000 millones en el mismo tramo de 2025, y una facturación de 108.400 millones, un 6 % más interanual.

Tras conocerse la noticia, las acciones de CVS Health llegaron a caer un 12 % en Wall Street en una jornada generalmente positiva tras las elecciones legislativas en EE.UU., en las que el Partido Demócrata recupera el control de las dos cámaras del Congreso bajo la presidencia del republicano Donald Trump.