De la Espriella condena "con toda contundencia" el ataque con camión-bomba en el Cauca

"Es un acto criminal que merece todo el rechazo de Colombia. Lamento profundamente la muerte de un ciudadano inocente y las lesiones sufridas por dos mujeres, así como el dolor que este atentado causa a sus familias", escribió De la Espriella en redes sociales.

Asimismo, agregó que el Estado va a perseguir y capturar a los autores de este "acto terrorista".

"He dispuesto el despliegue de todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública para identificar a los autores de este ataque y llevarlos ante la justicia", aseguró el mandatario.

"¡Que no se equivoquen! No van a intimidar a nuestros policías, no van a doblegar a las comunidades y no van a someter al Cauca mediante el terrorismo", advirtió.

El ataque se produjo en la mañana del miércoles, con un camión cargado con explosivos que detonó a 100 metros de la estación de policía de El Patía, en el municipio de El Tambo.

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Videos difundidos en redes sociales muestran al vehículo pesado completamente destruido, con escombros esparcidos por la zona y varias personas tendidas en el suelo en los alrededores. La onda expansiva también dañó un autobús que se encontraba en el lugar.

El Patía se sitúa sobre la vía Panamericana, donde en las últimas tres semanas se han registrado otros tres atentados contra peajes, incluido el de esta madrugada, con un total de siete personas heridas.

En esa zona operan varios grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.

El Cauca es un departamento estratégico para el tráfico de drogas hacia la costa Pacífica y escenario de disputas territoriales entre distintas organizaciones armadas ilegales.