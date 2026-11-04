ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 16:15

De la Espriella condena "con toda contundencia" el ataque con camión-bomba en el Cauca

Imagen sin descripción

Bogotá, 4 nov (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó "con toda contundencia" el ataque "cobarde" y "aberrante" con un camión-bomba que dejó este miércoles al menos un muerto y dos heridos en El Patía, en el convulso departamento del Cauca (suroeste).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Es un acto criminal que merece todo el rechazo de Colombia. Lamento profundamente la muerte de un ciudadano inocente y las lesiones sufridas por dos mujeres, así como el dolor que este atentado causa a sus familias", escribió De la Espriella en redes sociales.

Asimismo, agregó que el Estado va a perseguir y capturar a los autores de este "acto terrorista".

"He dispuesto el despliegue de todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública para identificar a los autores de este ataque y llevarlos ante la justicia", aseguró el mandatario.

"¡Que no se equivoquen! No van a intimidar a nuestros policías, no van a doblegar a las comunidades y no van a someter al Cauca mediante el terrorismo", advirtió.

El ataque se produjo en la mañana del miércoles, con un camión cargado con explosivos que detonó a 100 metros de la estación de policía de El Patía, en el municipio de El Tambo.

Videos difundidos en redes sociales muestran al vehículo pesado completamente destruido, con escombros esparcidos por la zona y varias personas tendidas en el suelo en los alrededores. La onda expansiva también dañó un autobús que se encontraba en el lugar.

El Patía se sitúa sobre la vía Panamericana, donde en las últimas tres semanas se han registrado otros tres atentados contra peajes, incluido el de esta madrugada, con un total de siete personas heridas.

En esa zona operan varios grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.

El Cauca es un departamento estratégico para el tráfico de drogas hacia la costa Pacífica y escenario de disputas territoriales entre distintas organizaciones armadas ilegales.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más

Te puede interesar