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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 16:55

Diputados presentan acusación para impulsar juicio político a Santiago Peña por Ueno bank

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Asunción, 4 nov (EFE).- Un grupo de diputados de oposición y disidentes del oficialismo presentó este miércoles una acusación para solicitar un proceso de juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su vicepresidente, Pedro Alliana, a raíz del escándalo por el cierre de Ueno bank.

Por EFE
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Los diputados opositores Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo entregaron en la Cámara Baja los documentos para activar el procedimiento previsto en el artículo 225 de la Constitución de Paraguay y solicitaron convocar, para este jueves, a una sesión extraordinaria para discutir los mismos.

Peña quedó envuelto en una polémica después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó este martes la intervención y disolución de Ueno, un banco con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido.

La medida derivó en el cierre de sucursales y el cese de operaciones, mientras miles de ahorradores intentaban movilizar sus cuentas. Millonarios recursos de entidades públicas están depositados en Ueno, que además patrocinaba equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

El documento está respaldado por 35 firmas, cuya recolección comenzó esta jornada en el Congreso y contó con el apoyo de diputados de la facción disidente del Partido Colorado y otros de la oposición.

"Dos de cada tres paraguayos hoy no pueden hacer uso de su dinero y el principal responsable es Santiago Peña, eso hasta sus aliados lo saben", declaró a periodistas el diputado independiente Raúl Rubín, uno de los que respalda la propuesta.

Por su parte, el diputado colorado disidente Mauricio Espínola, de la facción Añeteté, consideró que lo que está pasando con Ueno "va a tener un costo para la República del Paraguay" y, en particular, para el oficialismo.

"Si Santiago Peña no se va, el Partido Colorado tiene muy pocas chances de seguir en la conducción nacional de la república en el 2028", añadió, en alusión a las venideras elecciones presidenciales, a celebrarse ese año.

De acuerdo a la Constitución, se requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados para que la acusación pase al Senado, que actúa como juez.

En la Cámara Alta se necesita una mayoría absoluta de dos tercios para declarar culpable al acusado, lo que abriría la puerta a su separación del cargo.

Peña ha sido vinculado con Ueno bank, pero el presidente de esa entidad, Juan Manuel Gustale -actualmente detenido-, ha dicho que no tenía nexo alguno con esa institución, aunque sí acciones en Ueno Holding, que el mandatario vendió en abril de 2025, según medios locales.

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