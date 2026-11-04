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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 15:10

Doral, epicentro del exilio venezolano en EE.UU., da la espalda a Trump y se tiñe de azul

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Miami (EE.UU.), 4 nov (EFE).- La ciudad de Doral, meca del exilio venezolano en Estados Unidos y bastión de Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales, se tiñó anoche de azul en los comicios de medio mandato, al inclinarse por la demócrata Angie Nixon en la carrera por un escaño de Florida en el Senado.

Por EFE
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Aunque la candidata demócrata perdió ante la republicana Ashley Moody en la reñida contienda por el escaño que dejó vacante Marco Rubio en 2025 para asumir como secretario de Estado de EE.UU., logró el 51,1 % de los votos en los recintos electorales de Doral, según datos del Departamento de Elecciones del condado de Miami-Dade.

Esta cifra supuso cuatro puntos porcentuales más que su rival, y confirmó un importante revés para los republicanos en este municipio ubicado al oeste del condado Miami-Dade, que en las elecciones presidenciales de 2024 votó masivamente (con una ventaja de 24 puntos) por Trump.

El martes, sin embargo, cinco de los seis precintos que componen Doral se pintaron de azul, reflejo del desencanto de gran parte de su población con los dos años de mandato de Trump.

Doral es uno de los epicentros de las deportaciones y la ciudad con mayor proporción de venezolanos en Estados Unidos, donde el 40 % de la población es de origen venezolano.

En los últimos meses, vecinos de Doral transmitieron a EFE que vivían con miedo por la presencia del Servicio de Inmigración y Control Aduanas (ICE, en inglés), y aseguraron que los comercios se han vaciado y algunos están a punto de cerrar porque no pueden sostenerse por falta de clientes y trabajadores.

De hecho, un mes antes de las elecciones, activistas de varios grupos con larga presencia en Miami crearon una 'Coalición de Venezolanos en USA', con el objetivo de movilizar el voto y denunciar la indignación y el impacto humano de las deportaciones.

Este clima de tensión contrasta con las decisiones de su alcaldesa, la republicana Christi Fraga, quien firmó un acuerdo '287(g)' para que la Policía local coopere con el ICE.

Trump también ganó en Doral en las elecciones presidenciales de 2020, pese a que perdió a nivel nacional frente al demócrata Joe Biden, después de haber obtenido menos votos que Hillary Clinton en esa ciudad en 2016.

El mandatario tiene en la ciudad un complejo hotelero y club de golf conocido como Trump National Doral, que acogerá el próximo diciembre a los principales mandatarios del planeta para la cumbre del G20.

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