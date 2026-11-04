El Banco Central de Brasil mantiene los intereses en el 13,75 %

Esta decisión, esperada por el mercado, supone la primera vez que el emisor decide mantener los intereses sin cambios después de cinco cortes consecutivos, iniciados el pasado marzo, cuando la tasa estaba en el 15 %.

En un comunicado, el Banco Central justificó su decisión por el prolongamiento de la guerra en Oriente Medio, que ha causado un aumento del precio del petróleo y derivados, así como por la política monetaria más restrictiva de las economías avanzadas.

En el escenario interno de la economía brasileña, la institución resaltó que la inflación se ha acelerado, situándose por encima del límite de la meta oficial.

Actualmente, la inflación se encuentra en el 4,58 % anual, ligeramente por encima del techo de la meta, que es del 3,0 % y permite una variación de 1,5 puntos porcentuales.

Asimismo, el Banco Central destacó que se ha acentuado la moderación del ritmo de la economía, en especial "en los sectores más cíclicos", y que el mercado de trabajo presenta "señales" de enfriamiento, aunque permanece "resiliente".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este escenario, según el comunicado, supone un "desafío" para la política monetaria y demanda "serenidad y cautela" por parte del Banco Central.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reelegido el pasado 25 de octubre para un cuarto mandato no consecutivo, prometió durante la campaña electoral que adoptará medidas de "seriedad fiscal" para permitir un descenso paulatino de los intereses.

No obstante, tras su victoria en las elecciones, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, principal autoridad económica del Gobierno, manifestó que la principal prioridad del Ejecutivo será llevar la inflación al "centro" de la meta oficial, esto es, el 3,0 % anual.

Según el diario O Globo, Lula grabó un pronunciamiento a la nación, que será emitido en los próximos días, en el que reforzará su compromiso con las medidas de responsabilidad fiscal.

La elección del mandatario progresista generó la semana pasada un desplome en la Bolsa de São Paulo, ya que los inversores del mercado preferían una victoria del candidato opositor Flávio Bolsonaro, que prometía una política económica de corte liberal.