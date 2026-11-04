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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 10:00

El BCE alerta de una estafa para invertir dinero en el euro digital

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Fráncfort (Alemania), 4 nov (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) advirtió este miércoles en su página web de una estafa para invertir dinero en el euro digital prometiendo altos rendimientos sin ningún riesgo.

Por EFE
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Los estafadores distribuyen cartas falsas del BCE en las que se invita a los ciudadanos a participar en un supuesto proyecto piloto del euro digital y se les anima a invertir dinero, prometiendo altos rendimientos sin ningún riesgo.

El BCE alerta de que es una estafa porque la entidad no ofrece productos de inversión relacionados con el euro digital, ni pide a los ciudadanos que inviertan dinero en proyectos relacionados con el euro digital.

Por ello recomienda a los ciudadanos que no respondan a estas ofertas, no transfieran ninguna cantidad y no compartan información personal ni financiera.

Si un ciudadano cree que ha sido víctima de un fraude, debe ponerse en contacto con la policía local, recomienda el BCE.

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