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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 20:25

El beneficio de la red brasileña de gimnasios Smart Fit aumentó un 28 % hasta septiembre

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Río de Janeiro, 4 nov (EFE).- La brasileña Smart Fit, cuarta mayor red de gimnasios del mundo y líder en América Latina, obtuvo en los nueve primeros meses del año un beneficio neto de 637,1 millones de reales (unos 116,7 millones de dólares o unos 103,9 millones de euros), valor en un 28 % superior al del mismo período de 2025, informó la compañía este miércoles.

Por EFE
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Las ganancias aumentaron impulsadas principalmente por el buen resultado del tercer trimestre, cuando el lucro de la compañía sumó 255,3 millones de reales (unos 46,8 millones de dólares), con un aumento del 50 % frente al mismo período del año pasado, según el balance financiero enviado al mercado.

Smart Fit atribuyó el fuerte crecimiento de sus ingresos y de sus beneficios entre enero y septiembre al salto en el número de gimnasios administrados y en el número de alumnos inscritos.

Según el balance, los ingresos de la empresa saltaron un 25 %, hasta 6.628 millones de reales (unos 1.214,2 millones de dólares) en los nueve primeros meses de este año.

El número de gimnasios administrados, por su parte, saltó un 21 %, desde 1.867 unidades en septiembre del año pasado hasta 2.259 en septiembre de este año.

El número de gimnasios en Brasil aumentó un 24 % en el último año, hasta 1.090 unidades en septiembre; el de México creció un 19 %, hasta 494 unidades en septiembre, y el del resto de países un 18 %, hasta 675 unidades.

Smart Fit tiene presencia en 17 países de Latinoamérica y es líder del sector en Brasil, México, Colombia, Chile y Perú.

Con el aumento de los gimnasios, el número de alumnos inscritos creció un 9 % en el último año, hasta 5,7 millones en septiembre.

En Brasil el aumento fue del 1 %, hasta 2,3 millones, y en México del 14 %, hasta 1,3 millones, lo que equivale al 1,0 % de la población del país.

La empresa brasileña aumentó en un 29 % sus inversiones en la expansión y mantenimiento de su red, hasta 1.822,5 millones de reales (unos 33,9 millones de dólares) en los nueve primeros meses del año.

La importante expansión elevó la deuda bruta de la empresa en un 29,8 % en el último año, hasta 8.201 millones de reales (unos 1.502,4 millones de dólares) en septiembre de este año.

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