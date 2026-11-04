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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 15:40

El déficit comercial de EEUU cayó un 0,7 % en septiembre hasta 105.000 millones de dólares

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Washington, 4 nov (EFE).- El déficit comercial de Estados Unidos cayó un 0,7 % en septiembre, hasta los 105.000 millones de dólares, después de haber alcanzado el mes anterior su nivel más alto desde marzo de 2025, según publicaron este miércoles la Oficina del Censo y el Buró de Análisis Económico (BEA).

Por EFE
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Esto supone un descenso de 700 millones de dólares respecto a la cifra revisada de 105.700 millones de dólares de agosto, en medio de los vaivenes derivados de la política arancelaria del presidente Donald Trump.

En el noveno mes del año, las importaciones de la primera economía mundial aumentaron un 1,2 % con respecto a agosto, hasta los 426.600 millones de dólares, mientras que las exportaciones crecieron un 1,9 %, hasta los 321.500 millones.

La disminución del déficit en bienes y servicios en septiembre reflejó una reducción de 700 millones de dólares en el saldo negativo de bienes, hasta los 135.900 millones de dólares, y una disminución de menos de 100 millones de dólares en el superávit de servicios, que se situó en los 30.900 millones de dólares.

Entre enero y septiembre de este año, el déficit en bienes y servicios disminuyó 92.400 millones de dólares, o un 12,2 %, con respecto al mismo periodo de 2025. Las exportaciones aumentaron 297.300 millones de dólares (un 11,6 %) en los tres primeros trimestres del años y las importaciones crecieron 204.900 millones de dólares (un 6,2 %).

En el comercio de bienes con otras economías, en septiembre el déficit de Estados Unidos con México creció 1.000 millones de dólares y quedó en 28.700 millones de dólares, mientras que el que mantiene con China aumentó en 1.500 millones de dólares hasta los 17.900 millones de dólares.

El saldo comercial negativo con la Unión Europea aumentó en 3.200 millones de dólares, hasta los 14.200 millones de dólares, mientras que el déficit con Canadá se redujo en 2.700 millones de dólares, hasta los 4.400 millones de dólares en septiembre.

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