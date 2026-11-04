El Dow Jones sube a 1.500 puntos en su mejor jornada desde 2025 tras victoria demócrata

El Dow se situó en los 53.356 puntos, superando las 53.000 unidades por primera vez desde principios de septiembre, y la de hoy es su mejor sesión desde el 9 de abril de 2025, día en el que el presidente Donald Trump anunció una pausa en los conocidos como aranceles recíprocos, según la prensa especializada.

Al cierre del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 sumó un 1,58 %, hasta los 7.688 enteros, y el tecnológico Nasdaq creció un 1,44 %, hasta las 25.736 unidades.

El Partido Demócrata se hizo ayer con la mayoría de la Cámara de los Representantes y el Senado, complicando el futuro de los republicanos.

En declaraciones a The New York Times, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo estar dispuesto a "trabajar" con la nueva mayoría del Congreso y a "aceptar esos resultados".

Este tono precisamente fue lo que, según explicó el experto Jay Woods, estratega jefe de mercado de Freedom Capital Markets, a la cadena CNBC, alivió a los mercados.

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"Aún persiste la incertidumbre, pero una cosa es segura: habrá estancamiento político, e, históricamente, esto es positivo para el mercado", afirmó.

Mientras, el analista Tom Essaye señala hoy en su informe diario Sevens Report que "el resultado neto de ese gobierno de coalición debería ser un estancamiento generalizado, lo cual es positivo dada la actual situación macroeconómica, caracterizada por un fuerte gasto de los consumidores, un bajo desempleo y el gasto en centros de inteligencia artificial".

Por su parte, The Wall Street Journal apunta hoy que el nuevo equilibrio político dificultará la aprobación de nuevas medidas económicas y que los demócratas podrían presionar para revertir parte de los aranceles impuestos por Trump y aumentar el control sobre las empresas y las agencias federales.

Por sectores, hoy lideraron las ganancias de bienes no esenciales (4,27 %) y el financiero (3,46 %), mientras que las mayores pérdidas fueron para el energético (-4,77 %) y el industrial (-1,11 %).

Además, empresas que podrían beneficiarse de un entorno económico más estable subieron en bolsa, como Walmart (3,45 %) o Bank of America (3,97 %), mientras que los inversores se alejaron de las acciones tecnológicas.

De este sector, destacó la caída de SpaceX (-3,8 %), propiedad de Elon Musk, y CoreWeave (-9 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas cerró este miércoles con una caída del 8,3 % tras admitir Trump el impacto de la guerra con Irán en la debacle republicana en las elecciones legislativas.

Mientras, el oro ganaba un 3,4 %, hasta los 4.073 dólares la onza, y la plata un 5 %, hasta los 52,32 dólares la onza. El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años bajaba hasta el 4,884 %.