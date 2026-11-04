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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 11:40

El escritor francés Yannick Haenel gana el premio Femina tras haber acariciado el Goncourt

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París, 4 nov (EFE).- El escritor francés Yannick Haenel se alzó este miércoles con el premio Femina, uno de los grandes reconocimientos de las letras francesas, tras no lograr conquistar la víspera el Goncourt, el galardón más codiciado de la temporada de premios literarios en Francia, que fue a manos de Philippe Jaenada.

Por EFE
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Haenel se impuso con 'La solitude des professeurs est infinie' (Gallimard), una obra de inspiración autobiográfica, ya el autor, nacido en Rennes en 1967, fue profesor durante casi dos décadas.

La novela aborda la soledad y las dificultades de la vocación de la enseñanza a través de la historia de un joven docente que comienza a dar clases en un instituto de la periferia de París.

Por el premio Femina 2026 también competían otros cuatro libros: 'La Méthode', de David Djaïz (Stock); 'Paradisi Gloria', de Elise Lespade (Le Cercle ouvert); 'N’efface pas mes cercles', de Emma Marsantes (Verdier); y 'Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer?', de Lucie Rico (P.O.L).

En la categoría de novela extranjera, el jurado, compuesto exclusivamente de mujeres, se decantó por la estadounidense Laura Kasischke y 'The Lifeguard'.

El premio Femina fue creado precisamente como alternativa al Goncourt en 1904, solo un año después de la fundación de ese galardón, por colaboradoras de la revista La Vie heureuse que lo consideraban misógino.

Figura entre los grandes premios literarios que se entregan cada otoño en Francia, junto con el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa, el Renaudot y el Médicis, además del Goncourt, que es el más prestigioso.

El año pasado el premio Femina fue para la mauriciana Nathacha Appanah por 'La Nuit au coeur'.

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