El experto de EEUU que pasó 10 horas explicando las elecciones de medio mandato sin parar

El analista de datos de NBC News, muy popular en redes sociales, compaginó sus intervenciones en el especial electoral de la cadena con una retransmisión en directo en YouTube, bautizada como 'Kornacki Cam', que permitió a los espectadores seguir su análisis de forma ininterrumpida.

La emisión, que se prolongó durante 10 horas y 26 minutos, acumuló un récord de 29 millones de visualizaciones en el conjunto de las plataformas, según NBC.

En YouTube registró 6,1 millones y se situó como la retransmisión electoral en directo más vista de la noche.

Kornacki, de 47 años, se ha hecho conocido por su habilidad para desentrañar el recuento y las tendencias electorales ante una gran pantalla táctil, en la que combina mapas, resultados por estados y condados y datos históricos para explicar cómo avanza la contienda.

El formato de la 'Kornacki Cam' comenzó como un experimento durante una elección especial a la Cámara de Representantes en 2025 y fue ganando seguidores durante las primarias de este año.

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Su resistencia ante la pantalla también ha suscitado admiración y bromas sobre las escasas pausas para ir al baño que hace durante sus maratonianas sesiones.

Esta vez, sin embargo, la retransmisión terminó de forma abrupta: ya de madrugada, Kornacki anunció que necesitaba ausentarse unos cinco minutos y prometió regresar, pero no volvió.

Este miércoles explicó en la red social X que había previsto completar trece horas de emisión, aunque tuvo que detenerse: "Estaba seguro de que aguantaría trece horas sin problema, pero el cansancio me pasó factura de golpe a las diez".