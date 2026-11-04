ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 19:05

El experto de EEUU que pasó 10 horas explicando las elecciones de medio mandato sin parar

Imagen sin descripción

Washington, 4 nov (EFE).- El periodista Steve Kornacki, uno de los rostros más conocidos de las noches electorales en Estados Unidos, protagonizó el martes una noche de récord, con más de diez horas seguidas analizando los resultados de las elecciones de medio mandato, que se saldaron con una victoria arrolladora de los demócratas.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El analista de datos de NBC News, muy popular en redes sociales, compaginó sus intervenciones en el especial electoral de la cadena con una retransmisión en directo en YouTube, bautizada como 'Kornacki Cam', que permitió a los espectadores seguir su análisis de forma ininterrumpida.

La emisión, que se prolongó durante 10 horas y 26 minutos, acumuló un récord de 29 millones de visualizaciones en el conjunto de las plataformas, según NBC.

En YouTube registró 6,1 millones y se situó como la retransmisión electoral en directo más vista de la noche.

Kornacki, de 47 años, se ha hecho conocido por su habilidad para desentrañar el recuento y las tendencias electorales ante una gran pantalla táctil, en la que combina mapas, resultados por estados y condados y datos históricos para explicar cómo avanza la contienda.

El formato de la 'Kornacki Cam' comenzó como un experimento durante una elección especial a la Cámara de Representantes en 2025 y fue ganando seguidores durante las primarias de este año.

Su resistencia ante la pantalla también ha suscitado admiración y bromas sobre las escasas pausas para ir al baño que hace durante sus maratonianas sesiones.

Esta vez, sin embargo, la retransmisión terminó de forma abrupta: ya de madrugada, Kornacki anunció que necesitaba ausentarse unos cinco minutos y prometió regresar, pero no volvió.

Este miércoles explicó en la red social X que había previsto completar trece horas de emisión, aunque tuvo que detenerse: "Estaba seguro de que aguantaría trece horas sin problema, pero el cansancio me pasó factura de golpe a las diez".

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Economía
Comunicado del Banco Atlas
Ver más
05
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más

Te puede interesar